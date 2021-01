LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

IPO/SAP-Tochter Qualtrics erhöht erwarteten Emissionspreis auf 27-29 USD

Die SAP-Tochter Qualtrics International Inc hat den erwarteten Emissionspreis für ihre Aktien erneut nach oben gesetzt und geht jetzt von 27 bis 29 Dollar je Stück aus. Bislang lag die angepeilte Spanne des US-Softwarespezialisten bei 22 bis 26 Dollar je Aktie. Zugleich wurde das Volumen auf 50,4 von 49,2 Millionen Aktien leicht aufgestockt. Hinzu kommen bis 7,56 (bislang: 7,38) Millionen Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption. Es entspricht damit insgesamt bis zu 1,68 Milliarden Dollar.

IPO/Atotech bietet Aktien in Spanne von 19 bis 22 US-Dollar an

Der Spezialchemie-Konzern Atotech will bei seinem US-Börsengang etwa 29,3 Millionen Aktien zu je 19 bis 22 US-Dollar anbieten. Bei einem Preis von 20,50 Dollar, in der Mitte dieser Preisspanne, erwartet der Spezialchemiekonzern, der sich im Besitz der Carlyle Group befindet, einen Nettoerlös von rund 563,4 Millionen Dollar. Nach Angaben von Atotech will Carlyle etwa 4,88 Millionen Aktien im Rahmen des Börsengangs verkaufen, was den Umfang des IPO auf etwa 34,1 Millionen Aktien erhöht. Atotech, ein Spezialist für Oberflächenbeschichtungen von Kunststoffen und Metallen, geht davon aus, nach dem Gang aufs Parkett etwa 182 Millionen ausstehende Aktien zu haben. Die Marktkapitalisierung sollte etwa bei 3,73 Milliarden Dollar liegen.

ENBW erweitert sein Schnellladenetz um Fastned-Stationen

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW kooperiert mit dem niederländischen Anbieter von E-Auto-Schnellladesäulen Fastned. Inhaber der ENBW-Ladekarte könnten ab sofort alle Fastned-Stationen in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz zum einheitlichen Preis je Kilowattstunde nutzen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mit. An das Firmennetz werden insgesamt 125 neue Fastned-Standorte angebunden. Die Hochgeschwindigkeits-Ladesäulen haben eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt und ermöglichen das Laden von Strom für 100 Kilometer Reichweite in fünf Minuten.

Palfinger Ziel von Cyber-Angriff

Die österreichische Paflinger-Gruppe ist Ziel eines weltweiten Cyber-Angriffs geworden. Wie der Hersteller von Hebe- und Ladevorrichtungen mitteilte, ist die IT-Infrastruktur, wie Emailversand oder -empfang, derzeit gestört. Ein Großteil der weltweiten Standorte sei betroffen. Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs seien derzeit nicht abschätzbar. An einer Lösung werde gearbeitet.

Spahn fordert Pflicht zur EU-Ausfuhrgenehmigung für Impfstoffe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert eine Regelung auf EU-Ebene, wonach Hersteller von Corona-Impfstoffen ihre Lieferungen in andere Weltregionen vorab genehmigen lassen müssten. "Eine entsprechende Pflicht zur Genehmigung von Impfstoff-Exporten auf EU-Ebene macht Sinn", erklärte er. "Wir müssen als EU wissen können, ob und welche Impfstoffe aus der EU ausgeführt werden. Nur so können wir nachvollziehen, ob unsere EU-Verträge mit den Herstellern fair bedient werden."

Von der Leyen verlangt von Astrazeneca Einhaltung von Lieferversprechen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vom Impfstoffhersteller Astrazeneca die Einhaltung seiner Lieferzusagen verlangt. Dies habe von der Leyen am Montagvormittag in einem Telefonat mit Astrazeneca-Chef Pascal Soriot deutlich gemacht, teilte ein Sprecher mit. Die Kommissionschefin erinnerte demnach daran, dass die EU "im Vorfeld beträchtliche Summen in das Unternehmen investiert hat, um sicherzustellen, dass die Produktion (...) in Gang kommt". Der Impfstoff von Astrazeneca ist in der EU noch nicht zugelassen. Am Freitag könnte die EU-Arzneimittelbehörde EMA aber grünes Licht geben. Es wäre der dritte Impfstoff nach Biontech/Pfizer und Moderna, der in der EU eingesetzt werden könte.

Moderna will Auffrischungsimpfstoff gegen Virus-Mutation entwickeln

Die US-Pharmafirma Moderna hält ihren Covid-19-Impfstoff zwar auch für die aufkommenden Corona-Mutationen für wirksam, will aber vorsichtshalber eine neue Testreihe starten. Konkret werde man prüfen, ob ein Auffrischungsimpfstoff die Immunreaktionen verbessere, einschließlich eines neuen Impfstoffs, der auf den zuerst in Südafrika identifizierten Virusstamm abziele, erklärte Moderna. Die Gesellschaft will bald eine Phase-1-Studie mit der Auffrischungsimpfung gegen die südafrikanische Coronavirus-Variante starten.

