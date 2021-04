LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

BlaBlaCar hofft auf 115 Millionen Dollar von Investoren

Die Online-Mitfahrzentrale BlaBlaCar will mit Hilfe von Investoren aus der Krise kommen und plant eine Kapitalaufnahme von 115 Millionen Dollar.

Fortum verstärkt Wasserkraftwerk mit recycelten E-Auto-Batterien

Der finnische Staatsversorger Fortum hat gemeinsam mit dem Automobilhersteller Volvo eine weiterführende Nutzung für ausgediente Batterien entwickelt.

Norwegischer Staatsfonds in erstem Quartal mit 38 Milliarden Euro Gewinn

Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Quartal 2021 nach eigenen Angaben einen Gewinn von 38 Milliarden Euro gemacht. Als Ursache wurden in erster Linie Aktiengewinne genannt.

Nasdaq verdient mehr als erwartet und erhöht Quartalsdividende

Der Börsenbetreiber Nasdaq hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert, was zum Teil auf eine stärkere Handelsaktivität und mehr Börsennotierungen zurückzuführen ist.

SpaceX-Flug zur Raumstation ISS wetterbedingt um einen Tag verschoben

Uber startet Essenslieferdienst Uber Eats in Deutschland

Der Fahrdienstvermittler Uber will in den deutschen Markt für Essenslieferungen einsteigen. Die Plattform Uber Eats soll in den kommenden Wochen hierzulande an den Start gehen.

IPO/Uipath kommen zu 56 USD/Aktie - Marktkapitalisierung über 29 Mrd USD

Verizon steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

Der US-Telekomkonzern Verizon hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Nettogewinn legte um rund 25 Prozent auf 5,38 Milliarden US-Dollar zu, je Aktie verdiente die Verizon Communications Inc 1,27 Dollar nach 1 Dollar im Vorjahreszeitraum.

