LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

RWE erhält Zuschlag für 17-Megawatt-Windpark in Niedersachsen

Der Stromkonzern RWE hat den Zuschlag bei einer Auktion für Windkraftanlagen an Land erhalten. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, werden im Windpark Sandbostel-Bevern Windkraftanlagen des Herstellers Nordex mit einer Leistung von jeweils 5,7 Megawatt (MW) installiert. Drei Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 17,1 MW gehören RWE.

Vonovia erhöht Anteil an Deutsche Wohnen deutlich

Der Immobilienkonzern Vonovia hat sich weitere Anteile an seinem Übernahmeziel Deutsche Wohnen gesichert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Deutsche Wohnen SE hervorgeht, sind Vonovia 17,87 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen, davon 5,47 Prozent direkt und 12,40 Prozent über Finanzinstrumente.

Commerzbank begibt weiteres Kernkapital

Die Commerzbank hat die dritte AT1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) am Markt untergebracht. Wie die Bank mitteilte, beträgt das Volumen der Anleihe 500 Millionen Euro. Sie ist mit einem festen Kupon von 4,25 Prozent pro Jahr ausgestattet.

Co-CEOs der Prosieben-Tochter Nucom verlassen Konzern

Die beiden Chefs der Nucom Group, in der die Prosiebensat1 Media SE ihre E-Commerce-Aktivitäten bündelt, verlassen den Konzern im Zuge einer Neuordnung hin zu mehr Eigenverantwortung der Beteiligungsunternehmen.

Salzgitter hebt Gewinnprognose erneut an

Der Stahlkonzern Salzgitter wird abermals optimistischer. Angesichts der besser als zuletzt erwarteten Ertragslage, vor allem im Geschäftsbereich Handel, rechnet Salzgitter im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem Vorsteuergewinn von 400 bis 600 Millionen Euro.

Deutsche Airpas Aviation fusioniert mit Fuelplus

Die beiden deutschen Luftfahrt-Serviceunternehmen Airpas Aviation und Fuelplus fusionieren. Wie die in Braunschweig und Hannover ansässigen Firmen mitteilten, werden sie künftig von Ventiga Capital Partners unterstützt.

PharmaSGP übernimmt für rund 80 Mio EUR Markenportfolio von Glaxosmithkline

Die PharmaSGP Holding SE verstärkt sich bei frei verkäuflichen Medikamenten. Wie das Pharmaunternehmen mitteilte, übernimmt die Tochtergesellschaft PharmaSGP GmbH ein Produktportfolio mit den vier Marken Baldriparan, Formigran, Spalt und Kamol vom britischen Pharmariesen Glaxosmithkline. Der Kaufpreis für das Markenportfolio liegt bei rund 80 Millionen Euro.

S&P erhöht Börsenneuling Suse auf BB-; Ausblick stabil

Börsenneuling Suse erfreut sich einer besseren Bonitätsnote. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Einstufung des Linux-Spezialisten auf BB- von B erhöht. Der Ausblick ist stabil.

Wallstreet:online erhöht Kapital

Der Finanzportalbetreiber Wallstreet:online erhöht sein Kapital. Wie die Wallstreet:online AG mitteilte, sollen bis zu 1.438.214 neue Aktien , entsprechend bis zu 10 Prozent des Grundkapitals, ausgegeben werden.

Windeln.de will mit Kapitalerhöhung 7,8 Mio Euro einnehmen

Der Onlineshop Windeln.de hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, will es das Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 6,04 Millionen neuen Aktien auf bis zu 18,12 Millionen Euro erhöhen.

Atlantia-Aktionäre sollen an Autostrade-Erlösen teilhaben

Italiens Infrastrukturkonzern Atlantia will einen großen Teil der Barmittel aus dem Verkauf seiner Beteiligung am Mautstraßenbetreiber Autostrade per L'Italia für zusätzliche Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden.

Eni vereinbart Zusammenlegen zweier Gas-Konzessionen in Ägypten

Eni hat eine Vereinbarung mit der Egyptian General Petroleum Corporation und Lukoil PJSC über die Zusammenlegung von zwei Gas-Konzessionen in der westlichen Wüste Ägyptens unterzeichnet.

IPO/Bright Health könnte mit mehr als 14 Milliarden Dollar bewertet werden

Das Krankenversicherungsunternehmen Bright Health könnte bei seiner Erstnotierung an der New York Stock Exchange eine Marktkapitalisierung von mehr als 14 Milliarden US-Dollar erreichen. Wie die Bright Health Group Inc mitteilte, will sie 60 Millionen Aktien zum Preis von je 20 bis 23 Dollar ausgeben.

IPO/Batteriespezialist Solid Power will über Spac an die Nasdaq

Der US-Batteriespezialist Solid Power geht durch einen Zusammenschluss mit einer zweckgebundenen Akquisitionsgesellschaft (Spac) an die Börse. In dem Deal wird das kombinierte Unternehmen mit rund 1,8 Milliarden Dollar bewertet.

Walgreens schließt Lieferkooperation mit Uber Eats

Walgreens Boots Alliance wird seine Produkte künftig von Uber Eats ausliefern lassen. Wie die Drogeriekette mitteilte, sind die beiden Unternehmen eine Kooperation zur tagesaktuellen Lieferung eingegangen.

