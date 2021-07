LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Tesla stellt auf "Giga-Factory"-Baustelle bei Berlin illegale Tanks auf

Neuer Ärger um die "Giga-Factory"-Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide: Bei einer Überprüfung der Baustelle am Dienstag hat das Brandenburger Landesamt für Umwelt festgestellt, "dass mehrere Tanks vom Vorhabenträger errichtet wurden, obwohl es dafür keine Genehmigung gibt". Dies bestätigte ein Sprecher des Landesumweltamts auf Anfrage am Donnerstag. Bereits am Montag sei das Umweltamt über die aufgestellten Tanks informiert worden.

