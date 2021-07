LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Uniper-Steinkohlekraftwerk Scholven C wird bereits zu Ende Oktober 2022 die kommerzielle Stromproduktion einstellen und stillgelegt werden. Das Kraftwerk in Gelsenkirchen habe den Zuschlag durch die Bundesnetzagentur in der dritten Ausschreibung erhalten. Das Kraftwerk soll bis 2030 auf grünen Wasserstoff umgestellt werden.

Alibaba und Tencent erwägen wechselseitige Öffnung ihrer Dienste

Die chinesischen Internetkonzerne Alibaba und Tencent erwägen, ihre jeweiligen Dienste schrittweise füreinander zu öffnen. Pekings hartes Vorgehen gegen Technologiekonzerne macht es für die beiden Online-Giganten schwieriger, ihre virtuellen Barrieren aufrechtzuerhalten, die sie in den vergangenen Jahren errichtet haben.

Bank of America steigert Gewinn stärker als erwartet

Die Bank of America hat ihren Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Die Bank profitierte unter anderem von einer Auflösung in ihrer Risikovorsorge und einem positiven Steuereffekt. Der Gewinn lag über den Erwartungen. Die Erträge fielen allerdings stärker als erwartet.

Blackrock steigert verwaltetes Vermögen um knapp ein Drittel

Der Vermögensverwalter Blackrock hat dank weiterer Nettozuflüsse seinen Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Das verwaltete Vermögen kletterte um 30 Prozent auf 9,5 Billionen Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Citigroup übertrifft Erwartungen - Erträge sinken

Die Citigroup hat ihren Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und die Erwartungen der Analysten dabei übertroffen. Wie ihre Konkurrenten an der Wall Street profitierte sie davon, dass sie einen Teil der auf dem Höhepunkt der Pandemie gebildeten Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite auflösen konnte. Die Einnahmen sanken jedoch, was zum Teil dem schwächeren Anleihehandel geschuldet war.

Delta Air Lines erzielt wieder Gewinn

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat den ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erzielt. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinn von 652 Millionen US-Dollar. Der Flugverkehr hat sich diesen Sommer wieder erholt, da immer mehr geimpfte Reisende in noch größerer Zahl zu den Flughäfen strömen, als viele Führungskräfte der Fluggesellschaften erwartet hatten.

Eli Lilly kauft Biotech -Firma Protomer Technologies

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly verstärkt sich mit Milliardenaufwand. Der Konzern kauft das nicht börsennotierte Biotech-Unternehmen Protomer Technologies. Der Deal kann ein Volumen von über 1 Milliarde Dollar erreichen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt und Meilensteine erreicht werden.

Finanzinvestor EQT kauft US-Entsorgungsdienstleister Covanta

Der schwedische Investor EQT übernimmt den US-Entsorgungsdienstleister Covanta. Die Transaktion hat laut Mitteilung einen Wert von 5,3 Milliarden US-Dollar. EQT zahle den Covanta-Aktionären 20,25 Dollar in bar, das ist ein Aufschlag von 36 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Juni, bevor Spekulationen über den Deal die Runde machten.

Italienische Post erwirbt 40% an Intesa-Vermögensverwalter Eurizon

Die italienische Post hat mit der Bank Intesa Sanpaolo eine Vereinbarung über den Erwerb eines 40-prozentigen Anteils an dem Vermögensverwalter Eurizon Capital Real Asset SGR getroffen. Eurizon ist den Angaben zufolge im Besitz von zwei Intesa-Töchtern.

SMFG steigt im Zuge einer strategischen Allianz bei Jefferies ein

Die Finanzdienstleister Sumitomo Mitsui Financial und Jefferies Financial bilden eine strategische Allianz. Die japanische SMFG plant, im Rahmen dessen einen Anteil von bis zu 4,9 Prozent an Jefferies auf dem freien Markt zu erwerben, was einem Wert von etwa 386 Millionen US-Dollar entspricht.

Wells Fargo schreibt wieder Gewinn

Die US-Bank Wells Fargo hat im zweiten Quartal wieder einen Gewinn erzielt. Die Bank profitierte sowohl von steigenden Erträgen als auch einer Auflösung bei den Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite. Wells Fargo erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 6 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 3,85 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

