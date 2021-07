LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Zulassung des Corona-Impfstoffs der US-Firma Moderna für Kinder ab zwölf Jahren in der Europäischen Union empfohlen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Bisher darf in der EU Kindern ab zwölf nur das Vakzin von Biontech und Pfizer verabreicht werden.

July 23, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)