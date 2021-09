LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Berufungsurteil gegen UBS in Frankreich verzögert sich

In Frankreich ist das Urteil im Berufungsprozess gegen die Schweizer Großbank UBS wegen Steuerbetrugs verschoben worden. Einer der Richter sei erkrankt, sagte der Vorsitzende Richter am Montag. Die Entscheidung soll nun am 13. Dezember fallen.

