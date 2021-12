LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Großbritannien und Australien waren die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.311,93 +0,56% +21,37%

Stoxx50 3.829,03 +0,60% +23,19%

DAX 15.963,70 +0,81% +16,36%

FTSE Feiertag

CAC 7.181,11 +0,57% +29,36%

DJIA 36.441,65 +0,38% +19,07%

S&P-500 4.794,03 +0,06% +27,63%

Nasdaq-Comp. 15.828,21 -0,27% +22,81%

Nasdaq-100 16.537,05 -0,18% +28,31%

Nikkei-225 29.069,16 +1,37% +5,92%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 172,35 +2

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,15 75,57 +0,8% 0,58 +60,9%

Brent/ICE 79,26 78,60 +0,8% 0,66 +56,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,55 1.812,13 -0,0% -0,58 -4,6%

Silber (Spot) 23,14 23,05 +0,4% +0,09 -12,3%

Platin (Spot) 984,55 976,34 +0,8% +8,21 -8,0%

Kupfer-Future 4,44 4,47 -0,6% -0,03 +26,3%

Der Ölpreis profitiert von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage weniger stark belasten werde.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Der S&P-500 hat gleich nach der Startglocke ein neues Rekordhoch markiert, in den Nasdaq-Indizes werden jedoch Gewinne mitgenommen. Einerseits stützt wachsende Zuversicht, dass die jüngste Pandemiewelle weniger gravierende Folgen für die Wirtschaft haben werde als frühere. Andererseits haben einige Volkswirte gleichwohl ihre Wachstumsschätzungen für das erste Quartal des kommenden Jahres gesenkt. Marktteilnehmer verweisen überdies darauf, dass sich der Anstieg der Aktienkurse bei sehr dünnen Umsätzen vollziehe, was übertriebene Kursbewegungen zur Folge habe. Unter den Einzelwerten tendieren Kiniksa Pharmaceuticals leicht im Minus nach zwischenzeitlich deutlich höheren Verlusten. Ein Medikament des Unternehmens, das zur Behandlung von akutem Lungenversagen (ARDS) bei Covid-Patienten eingesetzt werden sollte, hat in einer Phase-III-Studie nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Schon am Montag hatte Pluristem Therapeutics mitgeteilt, dass sein ARDS-Kandidat in Phase-II-Studien nicht das angestrebt Ziel erreicht habe. Der Kurs von Pluristem war daraufhin um 17 Prozent abgesackt und gibt aktuell um weitere 1,2 Prozent nach. Die Apple-Aktie kommt um 0,1 Prozent zurück. Das Unternehmen hat einige seiner New Yorker Geschäfte wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen geschlossen. Mit der Aktie von Coinbase Global geht es um 5,6 Prozent abwärts. Der Kurs der Handelsplattform für Kryptowährungen folge diesen nach unten, heißt es.

Staatsanleihen verzeichnen am langen Ende etwas Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlägt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Bei dünnen Umsätzen dürften institutionelle Anleger die Kurse weiter nach oben getrieben haben, vermuteten Händler. Als leicht positiv wurden die überraschend starken Daten zur Industrieproduktion in Japan gewertet. Als erfreulich wurde das Plus von 43 Prozent in der Autoproduktion gesehen, könnte dies doch darauf hindeuten, dass der Chipmangel in der Automobilindustrie langsam der Vergangenheit angehört. Der Automobilsektor zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt und schloss praktisch unverändert. Clariant (+0,4%) kauft das US-Attapulgitgeschäft der BASF (+0,7%) für 60 Millionen US-Dollar. Die Transaktion solle das EBITDA-Margenprofil verbessern und Clariant auf dem Weg zu ihren kürzlich angekündigten Zielen für 2025 unterstützen, so das Unternehmen. Für Alerion ging es an der Mailänder Börse um 4,1 Prozent nach oben. Laut Medienberichten soll die Eignerfamilie einen Teilverkauf von bis zu 43 Prozent ihrer Beteiligung an dem Unternehmen für Erneuerbare Energien in Erwägung ziehen. Als leicht stützend erachteten Marktteilnehmer, dass der Immobilienkonzern Aroundtown (+1,5%) sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert hat. Für Bijou Brigitte ging es nach Erhalt einer Überbrückungshilfe von rund 20,4 Millionen Euro um 3,2 Prozent nach oben. S&T entwickelten sich volatil. Nach Gewinnen zu Handelsbeginn lag die Aktie zum Schluss 4,6 Prozent hinten. Das Unternehmen hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte beauftragt, eine externe forensische Prüfung der vom Short-Seller Viceroy erhobenen wesentlichen Vorwürfe vorzunehmen. Nach der jüngsten Zwischenerholung in dem Papier schienen die Anleger nun Gewinne einzustreichen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo,17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1318 -0,1% 1,1326 1,1328 -7,3%

EUR/JPY 129,83 -0,2% 130,12 130,09 +3,0%

EUR/CHF 1,0372 -0,2% 1,0393 1,0399 -4,1%

EUR/GBP 0,8424 -0,0% 0,8430 0,8432 -5,7%

USD/JPY 114,72 -0,1% 114,88 114,84 +11,1%

GBP/USD 1,3436 -0,0% 1,3436 1,3435 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3714 -0,1% 6,3743 6,3736 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 48.283,33 -5,4% 49.285,63 51.355,93 +66,2%

Der Dollar zeigt sich bei dünnen Umsätzen volatil. Aktuell tendiert der Dollar-Index wenig verändert, er lag aber schon im Plus wie im Minus. Einerseits stützt die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA. Andererseits dämpft der Optimismus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus keine weiteren scharfen Beschränkungen nötig machen werde. Der Dollar mache den Anschein, als ob er anfällig für positive Schlagzeilen über das Pandemiegeschehen in dieser Woche sei, sagt Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

Deutliche Rücksetzer gibt es bei Kryptowährungen. So fällt Bitcoin, die umsatzstärkste Kryptowährung, um fast 5 Prozent. Steigende Zinsen, geringere Liquidität an den Finanzmärkten und regulatorische Eingriffe machten die Investoren nervös, vermuten Händler.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag überwiegend mit Aufschlägen präsentiert. Unter Anlegern wuchs die Überzeugung, dass zügige Auffrischungsimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen dämpfen dürften. Besonders deutlich zeigte sich die gestiegene Risikofreude in Tokio. Hier stützte ein deutlich gesunkener Yen-Wechselkurs. In China bremsten weitreichende Regeln für den Verkauf von Aktien im Ausland, mit diesen Maßnahmen verschärfte China die Kontrolle internationaler Börsengänge. In Hongkong standen die Titel von Kasinobetreibern unter Druck, weil China den Grenzübertritt zur Sonderverwaltungszone Macau wegen Corona-Auflagen erschwerte. Sands China und Galaxy Entertainment verloren 1,7 bzw. 2,8 Prozent. Im kriselnden Immobiliensektor ging es derweil bergauf. Der angeschlagene Immobilienriese China Evergrande teilte mit, dass an über 90 Prozent der Baustellen die Arbeit wieder aufgenommen worden sei. Evergrande zogen um 7,4, Hang Lung Properties um 3,9 und Longfor Group um 0,7 Prozent an. China Cinda schossen um 13,1 Prozent empor. Die staatliche Finanzgesellschaft hatte sich mit einem größeren Anteil an der Ant Group von Milliardär Jack Ma beteiligt. Elektronikwerte führten die Gewinner in Tokio an. Olympus zogen um 4,3 und Lasertec um 3,2 Prozent an.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BIJOU BRIGITTE

erhält in der Corona-Pandemie eine Überbrückungshilfe von rund 20,4 Millionen Euro. Die beantragte Überbrückungshilfe III sei damit in voller Höhe bewilligt worden, teilte das Unternehmen mit. Der Hamburger Modeschmuckhändler hatte im Oktober mitgeteilt, dass der Umsatz im Gesamtjahr leicht über dem Vorjahr liegen könnte, falls das Schlussquartal "ohne externe Störungen fortgesetzt werden" könne. Dann kam jedoch Omikron.

