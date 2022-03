LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.512,22 -1,23% -18,29%

Stoxx50 3.396,77 -0,83% -11,04%

DAX 12.834,65 -1,98% -19,20%

FTSE 6.959,48 -0,40% -5,38%

CAC 5.982,27 -1,31% -16,37%

DJIA 32.941,41 -2,00% -9,35%

S&P-500 4.232,11 -2,24% -11,21%

Nasdaq-Comp. 13.012,90 -2,26% -16,82%

Nasdaq-100 13.520,74 -2,29% -17,15%

Nikkei-225 25.221,41 -2,94% -12,40%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 169,87% -89

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 117,84 115,68 +1,9% 2,16 +58,3%

Brent/ICE 122,19 118,11 +3,5% 4,08 +58,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,63 1.974,50 +0,5% +9,13 +8,4%

Silber (Spot) 25,45 25,72 -1,0% -0,27 +9,2%

Platin (Spot) 1.125,09 1.118,50 +0,6% +6,59 +15,9%

Kupfer-Future 4,70 4,93 -4,6% -0,23 +5,3%

Der Brent-Preis schoss mit der Debatte um einen russischen Erdölboykott um rund 10 Prozent bis auf 139 US-Dollar pro Fass in die Höhe. Mit Bekanntwerden des Treffens zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine am Donnerstag kam der Ölpreis wieder etwas zurück.

Gesucht waren vermeintlich sichere Häfen wie zum Beispiel Gold. Gold hatte am Morgen die Marke von 2.000 Dollar getestet und in Euro gerechnet neue Rekorde markiert. Aber hier gab es warnende Stimmen, Russland könnte einen Teil seiner Goldreserven verkaufen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Steigende Ölpreise und die unvermindert andauernden russischen Angriffe auf ukrainische Städte belasten die Wall Street. Im Verlauf bauen die Kurse ihre Verluste aus, weil die Diskussion über einen Importstopp für russisches Öl Inflationssorgen befeuert. Die Citigroup haten infolge der Baisse ihr Jahresendziel für den S&P-500 gesenkt. Händler sprechen von einem Ölpreisschock angesichts der immer lauter werdender Forderungen nach einem Importstopp russischen Öls und Erdgases im Westen. Ein Einlenken des russischen Aggressors in der Ukraine ist nicht zu beobachten. Am Rentenmarkt sinken die Kurse sogar. Hier steht die galoppierende Inflation mit dem Anziehen der Rohstoff- und Energiepreise im Mittelpunkt. Am Aktienmarkt gehört der Energiesektor zu den wenigen Gewinnern. Unter den Ölwerten steigen Exxon Mobil (2,4%). Chevron (-1,2%) und Occidental Petroleum (-3,5%) drehen mit den zurückkommenden Ölpreisen ins Minus. Dass Berkshire Hathaway ihren Anteil an Occidental aufgestockt hat, stützt nicht nachhaltig. Konsumnahe und Einzelhandelstitel stehen tendenziell unter Druck, die steigenden Rohstoff- und Energiepreise dürften die Inflation befeuern und die Kaufkraft schwächen. Clover Health springen um 22,3 Prozent empor. Direktorin Chelsea Clinton hat zuletzt ein größeres Paket an dem Unternehmen gekauft.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen haben nach einem stark volatilen Verlauf mit deutlichen Verlusten geschlossen. Ausgelöst durch Berichte, wonach der US-Kongress auf ein Embargo für Ölimporte aus Russland dränge, stieg der Ölpreis massiv, was die Börse im frühen Geschäft schwer belastet hatte. Am Nachmittag reduzierte die Aktienmärkte allerdings die Verluste - stützend wirkte ein geplantes Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine am Donnerstag. Auch kam der Ölpreis deutlich zurück. Trotz der wieder vom Hoch gefallenen Energiepreise blieben die Stagflationsängste groß. Für den Ölsektor ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Bankensektor gab um 3,3 Prozent nach. Die Aussichten des Sektors sind stark mit den makroökonomischen Aussichten verbunden, die durch die Möglichkeit eines langwierigen Krieges bedroht sind. Deutsche Bank verloren 2,8 Prozent, Unicredit 5,6 Prozent oder Raiffeisen 5,7 Prozent. Die Österreichen weisen zudem ein größeres Russand-Engagement auf. Wie bereits in den vergangenen Tagen trotzen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Rüstung dem Abgabedruck. Beide Branchen gelten derzeit als die einzig strategisch investierbaren. Rheinmetall gewannen 4,4 Prozent, BAE Systems 7,1 Prozent und Thales 6,6 Prozent. Nordex stiegen 8,4 Prozent, Vestas 8,9 Prozent und Siemens Gamesa 7,7 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:34 Uhr Fr, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0877 -0,5% 1,0884 1,0918 -4,3%

EUR/JPY 125,45 -0,1% 125,27 125,29 -4,2%

EUR/CHF 1,0063 +0,4% 1,0023 1,0030 -3,0%

EUR/GBP 0,8291 +0,4% 0,8234 0,8260 -1,3%

USD/JPY 115,34 +0,4% 115,09 114,78 +0,2%

GBP/USD 1,3118 -0,9% 1,3219 1,3215 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3264 +0,0% 6,3226 6,3276 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 38.678,77 -0,7% 37.975,49 40.637,22 -16,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Massiv steigende Ölpreise haben an den Aktienmärkten für eine erneute Ausverkaufswelle gesorgt. Der größte Teil Asiens sei massiv auf Energieimporte angewiesen, so dass es schwer sei, in der aktuellen Situation irgendwie ein positives Bild zu zeichnen, kommentierte Oanda. Der Nikkei-Index in Tokio stürzte um 2,9 Prozent regelrecht ab. In Hongkong ging es sogar um 3,2 Prozent nach unten, im Tagestief waren es auch schon mehr als 4 Prozent gewesen. Am besten hielt sich noch Sydney mit einem Minus von 1,0 Prozent, weil hier die stärker vertretenen Rohstoffaktien für etwas Stabilität sorgten. Neben den Ölpreisen stiegen nämlich auch die Preise anderer Rohstoffe. Dass die chinesischen Exporte und Importe im Februar jeweils stärker gestiegen sind als erwartet, spielte in diesem Umfeld ebenso keine Rolle, wie das Ziel Chinas eines Wirtschaftswachstums von 5,5 Prozent im laufenden Jahr. Das ist der niedrigste Wert seit 1991. Am Devisenmarkt gelten der US-Dollar, der Yen und der Franken als sichere Häfen. An den Aktienmärkten konnten sich im Wesentlichen nur Öl-, Energie- und Rohstoffaktien dem Ausverkauf entziehen. Einen Kurseinbruch erlebten Hino Motors (-16,7%), während es für die Aktie der Mutter Toyota um 6,6 Prozent nach unten ging. Der japanische Lkw-Hersteller hatte mitgeteilt, dass er Fälschungen bei der Motorleistung festgestellt hat. Die Aktie war schon am Freitag um 15 Prozent gefallen, nachdem berichtet worden war, dass das Unternehmen der japanischen Regierung unzulässige Emissionsdaten vorgelegt hatte. In Seoul büßte das Indexschwergwicht Samsung Electronics 2 Prozent ein. Das Unternehmen hat wie zuvor bereits der große Konkurrent Apple und auch andere Unternehmen die Lieferung aller seiner Produkte nach Russland ausgesetzt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Kartellamt genehmigt Übernahme von Biotest durch spanische Grifols

Die Biotest AG darf den Besitzer wechseln. Das Bundeskartellamt hat dem spanischen Pharmaunternehmen Grifols genehmigt, die Biotest AG aus der Nähe von Frankfurt zu übernehmen, wie die Behörde mitteilte. Biotest mit seinen knapp 2.000 Beschäftigten gehört derzeit einem chinesischen Investor.

Metro hält Stores in Ukraine offen - Russland-Geschäft läuft weiter

Der Großhandelskonzern Metro versucht trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seine Märkte zur Unterstützung der Bevölkerung offen zu halten und plant auch keinen Rückzug aus Russland. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, unternehmen die 3.400 Mitarbeiter in der Ukraine "enorme Anstrengungen", um die 26 Stores dort in Betrieb zu halten, die Öffnung werde täglich basierend auf der Sicherheitslage vor Ort durch das lokale Management entschieden. Am heutigen Montag seien 21 Metro-Märkte geöffnet.

Wallstreet Online AG stellt weiteres Wachstum in Aussicht

Die Wallstreet Online AG hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt als erwartet. Für 2022 plant das Unternehmen mit weiterem Wachstum und Investitionen in den Dienst Smartbroker. Der Umsatz erreichte 2021 nach vorläufigen Zahlen 51,4 Millionen Euro und lag damit über der Prognosespanne von 45 bis 50 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 4,4 Millionen Euro und damit im Rahmen der Prognose.

IPO/Intel-Tochter Mobileye reicht vertraulich IPO-Antrag ein

Der US-Chipkonzern Intel treibt den geplanten Börsengang seiner Fahrassistenz-Tochter Mobileye voran. Das in Israel ansässige Unternehmen hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vertraulich den Entwurf eines Zulassungsantrags für einen geplanten Börsengang eingereicht, wie die Intel Corp mitteilte.

Uber hebt 1Q-Gewinnprognose im Zuge der Erholung von Omikron an

Der US-Mobilitätsdienstleister Uber Technologies hat seine operative Ergebnisprognose für das erste Quartal angehoben. Das Unternehmen erhole sich schnell von der Beeinträchtigung, die durch die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus gegen Ende 2021 verursacht wurde. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um knapp 4 Prozent.

