LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.789,21 -1,36% -11,85%

Stoxx50 3.672,16 -0,41% -3,83%

DAX 14.388,35 -1,29% -9,42%

FTSE 7.594,72 -0,07% +2,92%

CAC 6.468,80 -1,43% -9,57%

DJIA 33.053,03 -0,48% -9,04%

S&P-500 4.140,19 -0,43% -13,13%

Nasdaq-Comp. 12.107,45 -0,20% -22,61%

Nasdaq-100 12.668,09 -0,11% -22,38%

Nikkei-225 27.279,80 -0,33% -5,25%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 151,71 -89

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 117,09 115,07 +1,8% 2,02 +60,9%

Brent/ICE 123,15 121,67 +1,2% 1,48 +62,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,34 1.856,57 -0,8% -14,24 +0,7%

Silber (Spot) 21,73 21,97 -1,1% -0,24 -6,8%

Platin (Spot) 970,52 962,00 +0,9% +8,52 0%

Kupfer-Future 4,30 4,30 -0,1% -0,00 -3,4%

Hintergrund für den Anstieg der Ölpreise ist das von der EU beschlossene weitreichende Embargo auf russisches Öl . Dieses betrifft Lieferungen auf dem Seeweg und damit rund zwei Drittel der bisherigen russischen Ölimporte in die EU. Ausgenommen sind Öllieferungen über die Druschba-Pipeline. Im Handel verweist man auch auf die Entwicklung im Persischen Golf. Die USA und Griechenland haben den Iran aufgefordert, zwei festgesetzte griechische Öltanker unverzüglich freizugeben. Die Festsetzung könnte das Angebot zusätzlich verknappen. Außerdem sei mit dem Gebaren des Iran kaum mit einer Einigung im Atomstreit zu rechnen. Iranisches Erdöl dürfte daher kaum als zusätzliches Angebot auf den Markt kommen, heißt es weiter.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag nach einem verlängerten Wochenende mit Abschlägen. Am Montag hatten die Börsen wegen des "Memorial Day" geschlossen. Belastet wird das Sentiment von Inflationssorgen, nachdem die Ölpreise deutlich gestiegen sind und auf dem höchsten Niveau seit zwei Monaten notieren. Dazu komme die Befürchtung, dass die US-Notenbank mit einer zu straffen Geldpolitik eine Rezession auslösen könnte, heißt es von Marktbeobachtern. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten mildern die Sorgen etwas. Bei den Einzelwerten legt die Qualcomm-Aktie um 1,3 Prozent zu, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn noch rund 1 Prozent im Minus notiert hatte. Der US-Konzern will offenbar den bevorstehenden Börsengang von Arm nutzen, um sich an dem zum japanischen Technologie-Investor Softbank gehörenden britischen Chipdesigner zu beteiligen. Der US-Chiphersteller sei daran interessiert, an der Seite seiner Konkurrenten zu investieren, sagte Qualcomm-CEO Cristiano Amon der Financial Times. Qualcomm könne sich außerdem auch mit anderen Unternehmen zusammenschließen, um Arm komplett zu erwerben, sollte sich ein Konsortium für den Kauf finden, das "groß genug" sei, fügte er hinzu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Nach den deutschen Verbraucherpreisen sind nun auch die Inflationsdaten aus der Eurozone insgesamt höher ausgefallen als erwartet. Damit nahm die Spekulation auf eine straffere Geldpolitik der EZB weiter zu. Sorgen bereitete auch der erneute Anstieg der Ölpreise. Treiber war der EU-Beschluss für ein weitreichendes Embargo gegen russische Öl-Importe. Der Index der Öl- und Gasaktien schloss 0,4 Prozent im Plus. Die Unilever-Aktie gewann 9,4 Prozent. RBC wertete die Ernennung des aktivistischen Investors Nelson Peltz zum nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglied positiv. Deutsche Bank fielen um 2,6 Prozent und DWS um 5,7 Prozent. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die DWS wegen des Anfangsverdachts des Kapitalanlagebetrugs. Credit Suisse fielen um 5,1 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreise-Bericht von Reuters verwiesen, dem zufolge die Schweizer zur Stärkung der Bilanz unter anderem die Option einer Kapitalerhöhung prüften. Eine Sprecherin der Bank hat allerdings mitgeteilt, es gebe keine solchen Pläne. Im Blick stand auch die Chemie-Branche mit Lanxess (+11,2%) und DSM (+8%). Lanxess und die Beteiligungsgesellschaft Advent gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungskunststoffe. Dazu übernehmen sie das DSM-Engineering-Materials-Geschäft für rund 3,7 Milliarden Euro. DSM nutzt den Mittelzufluss für den Zusammenschluss mit dem Duft- und Geschmacksstoffe-Hersteller Firmenich. Hier entstehe ein neues Schwergewicht im Sektor, hieß es. Entsprechend fielen Symrise um 3,3 Prozent und Givaudan um 3,7 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:01 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0725 -0,5% 1,0747 1,0782 -5,7%

EUR/JPY 137,90 +0,2% 137,46 137,49 +5,4%

EUR/CHF 1,0274 -0,5% 1,0318 1,0323 -1,0%

EUR/GBP 0,8508 -0,1% 0,8522 0,8519 +1,3%

USD/JPY 128,60 +0,7% 127,91 127,50 +11,7%

GBP/USD 1,2605 -0,4% 1,2611 1,2659 -6,8%

USD/CNH (Offshore) 6,6786 +0,1% 6,6724 6,6717 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.954,21 +0,5% 31.626,96 30.577,73 -30,9%

Der Euro gibt nach den Verbraucherpreisen für Mai aus der Eurozone nach. Zeitweise war die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,07 Dollar gefallen. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Mit 8,1 Prozent zum Vorjahr fiel die Teuerung im Euroraum deutlich höher als mit 7,6 Prozent erwartet aus. Das befeuert zwar Spekulationen über einen strafferen Kurs der EZB zur Eindämmung der Inflation als bislang signalisiert, aber im Handel bleibt man skeptisch: Die Widerstände im EZB-Rat gegen eine schnellere geldpolitische Straffung dürften groß sein, heißt es im Handel. Eine nicht adäquat auf die Inflation reagierende EZB stelle einen Belastungsfaktor für den Euro dar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Nachdem Impulse von der Wall Street fehlten, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, prägten teils Gewinnmitnahmen nach den jüngsten deutlicheren Aufschlägen das Geschehen. Daneben verwiesen einige Teilnehmer aber auch auf Inflationssorgen angesichts der weiter steigenden Ölpreise. An der Spitze lagen die chinesischen Börsen, nachdem aus China besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes gemeldet wurden, die vor allem gegenüber dem Vormonat eine klare Aufwärtstendenz zeigten. Gleichwohl liegen die Indizes weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50, wenn auch knapp. Stützend wirkte auch, dass von offizieller Seite aus Schanghai zu hören war, es solle im Juni wie bereits avisiert tatschlich losgehen mit den Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Springer-Chef Döpfner gibt Posten als BDZV-Präsident vorzeitig ab

Der Verlegerverband BDZV bekommt früher als geplant einen neuen Präsidenten. Mathias Döpfner werde sein Amt "ab Herbst in geordneter Weise in neue Hände, vorzugsweise auch in neue Strukturen übergeben", teilte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger mit. Die Amtszeit des Axel-Springer-Vorstandschefs beim Verband läuft regulär noch bis 2024.

===

