LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.585,24 -0,06% -16,59%

Stoxx50 3.546,73 -0,43% -7,12%

DAX 13.281,98 -0,20% -16,39%

FTSE 7.264,31 -0,44% -2,18%

CAC 6.184,66 -0,27% -13,54%

DJIA 31.900,22 +0,23% -12,21%

S&P-500 3.969,64 +0,84% -16,71%

Nasdaq-Comp. 11.926,63 +1,82% -23,77%

Nasdaq-100 12.475,68 +1,85% -23,56%

Nikkei-225 27.680,26 +2,67% -3,86%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 151,43 +31

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,11 104,22 -0,1% -0,11 +44,3%

Brent/ICE 107,17 107,35 -0,2% -0,18 +43,1%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 156,50 154,60 +1,3% 2,04 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.706,49 1.711,75 -0,3% -5,26 -6,7%

Silber (Spot) 18,83 18,75 +0,4% +0,08 -19,2%

Platin (Spot) 867,54 878,00 -1,2% -10,46 -10,6%

Kupfer-Future 3,34 3,29 +1,6% +0,05 -24,8%

YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise erholen sich von den Tagestiefs. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Vorwoche verringert, womit die Erdölpreise gestützt werden. Der Markt bewege sich aktuell im Spannungsfeld aus der Befürchtung einer möglicherweise konjunkturbedingt zurückgehenden Nachfrage und einem knappen Angebot, heißt es. Analysten gehen jedoch mehrheitlich davon aus, dass die Nachfrage auch bei einem schwächeren Wirtschaftswachstum relativ hoch bleiben werde. Sowohl die Internationale Energie-Agentur als auch die Opec hätten ihre Nachfrage-Prognosen nur geringfügig gesenkt.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fester bis sehr fest - Das Sentiment an der Wall Street bewege sich auf historischen Tiefstständen, damit eröffneten sich Chancen auf einen Wendepunkt der Marktkrise, heißt es im Handel. Auslöser könnte die Berichtsperiode der Unternehmen sein. An anderer Stelle wird auf Hoffnungen verwiesen, russische Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 könnten am Donnerstag wieder aufgenommen werden, womit sich das Rezessionsrisiko zumindest in Europa deutlich verringerte. Selbst schwache Immobiliendaten tun der Stimmung keinen Abbruch: Die Verkäufe von Bestandsbauten in den USA sind den fünften Monat in Folge gesunken und haben zudem die Erwartungen verfehlt. Doch liefern die Quartalsausweise der Unternehmen positive Überraschungen: Hier ist vor allem Netflix (+7%) zu nennen. Der Streaming-Anbieter hat zwar im zweiten Quartal Abonnenten verloren, aber längst nicht so viele wie befürchtet. Der Pharmakonzern Abbott Laboratories (-1,1%) hat nicht nur besser abgeschnitten als erwartet, sondern auch noch den Ausblick angehoben. Die Nährmittelsparte des Konzerns hat einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Krankenversicherer Elevance Health (-7,6%) hat zwar die Jahresprognose des bereinigten Gewinns erhöht, wird allerdings für das unbereinigte Ergebnis pessimistischer. Mehr verdient als erwartet hat der Börsenbetreiber Nasdaq (+5,8%). Das Unternehmen kündigte überdies einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 an. Der Einzelhändler Bath & Body Works (-1,8%) verschreckt mit einer Gewinnwarnung . Und der Öldienstleister Baker Hughes (-8,9%) wartet mit einem Quartalsverlust auf und spricht zudem von einer sich weiter eintrübenden Nachfrage. Für Merck & Co geht es um 2,4 Prozent nach unten, nachdem das Mittel Keytruda in einer Studie bei der Behandlung von Kopf-Hals-Karzinomen (HNSCC) gescheitert ist.

Dass sich die Stimmung zu bessern scheint, zeigt sich bei den "sicheren Häfen". Der Rentenmarkt kommt deutlich von den Tageshochs zurück, in der Folge erholen sich die Renditen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Der steile Anstieg des DAX von fast 500 Punkten vom Tief zum Hoch am Vortag erfordere eine Atempause, hieß es im Handel. Generell zeigte sich aber Erleichterung über die erwartete Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen. Etwas in den Hintergrund traten die Inflationssorgen, nachdem die deutschen Erzeugerpreise im Juni weniger stark als erwartet und weniger deutlich als im Vormonat gestiegen waren. In den Fokus tritt nun die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Angesichts der Entspannung der Gas-Liefersorgen wurden vor allem konjunkturzyklische Aktien als Gewinner gesehen. Nach der Vortagsrally gaben gleichwohl beispielsweise Chemiewerte nach (-0,2%). Hier drückte auch das Minus von Akzo Nobel (-1,4%). Bei dem Unternehmen machten sich höhere Kosten negativ in den Zweitquartalszahlen bemerkbar. Uniper setzten die kräftige Erholung mit plus 12,7 Prozent fort. "Sollte das russische Gas wieder fließen und die Einkaufspreise zurückgehen, dürfte der Kurs weiter hohes Erholungspotenzial haben", so ein Marktteilnehmer. Dazu halfen Berichte über eine anstehende Sicherung der Liquidität durch den Staat dem Kurs. Die Aktie der Mutter Fortum gewann 2,7 Prozent. Hellofresh brachen ein, nachdem der Kochboxenversender seine Jahresprognose gesenkt hatte. Nach dem Tageshoch bei 35,71 Euro schloss die Aktie von Hellofresh 9,4 Prozent leichter bei 29,94 Euro. Gut kamen die vorläufigen Zahlen von Continental (+0,6%) an. ASML (+3,4%) hatte zwar den Umsatzausblick gesenkt. Allerdings sei das eher ein Timing-Problem, die Zahlen zum abgelaufenen Quartal seien sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite stark, und die Margenentwicklung entspreche den hohen Erwartungen, hieß es. Aktien von Konecranes sprangen in Helsinki trotz einer Ausblicksenkung um 2,6 Prozent. Der Markt habe mit einem noch stärker reduzierten Ausblick angesichts der Lieferkettenprobleme gerechnet, hieß es. Dazu lobten Analysten von der Citigroup den Margenanstieg, der mit den neuen Auftragseingängen einhergehe.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:37 Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0198 -0,3% 1,0232 1,0239 -10,3%

EUR/JPY 141,02 -0,2% 141,26 141,10 +7,7%

EUR/CHF 0,9924 +0,2% 0,9920 0,9913 -4,3%

EUR/GBP 0,8517 -0,1% 0,8527 0,8515 +1,4%

USD/JPY 138,24 +0,0% 138,29 137,81 +20,1%

GBP/USD 1,1976 -0,2% 1,1998 1,2025 -11,5%

USD/CNH (Offshore) 6,7670 +0,3% 6,7565 6,7469 +6,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.846,45 +0,8% 23.635,89 22.818,02 -48,4%

YTD zu Vortagsschluss

Der Euro neigt zur Schwäche, behauptet sich aber auf dem am Dienstag erreichten Niveau oberhalb von 1,02 Dollar. Mit Blick auf am Vortag aufgekommene Gerüchte, die EZB würde doch - entgegen bisherigen Beteuerungen - erwägen, den EZB-Einlagensatz um 50 statt 25 Basispunkte anzuheben, spricht Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank von einem deutlich Euro-positiven Signal. Mit den Gerüchten hätten sich nämlich die EZB-Markterwartungen über die gesamte Kurve nach oben verschoben.

Nicht nur das Timing, sondern auch das Ausmaß der Zinserhöhungen würden neu bewertet. Sollten es dennoch nur 25 Basispunkte werden, befürchte er große Enttäuschung für den Euro. Jetzt, wo 50 Basispunkte in der Diskussion seien, müsste ein 25-Basispunkte-Schritt nämlich als eine Entscheidung interpretiert werden, mit der die EZB bewusst und absichtlich die Markterwartung enttäuschen würde. Das wäre Euro-schädlicher, als wenn es nie diese Erwartung gegeben hätte.

Der Dollar legt derweil knapp zu, der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Angetrieben von sehr positiven Vorgaben der Wall Street ging es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten nach oben. Vom erhöhten Risikoappetit der Anleger profitierten vor allem die Technologiewerte. Es werde nun gespannt auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet und darauf, welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, hieß es. Die Anleger könnten in nächster Zeit aber eine abwartende Haltung einnehmen, da sich die wirtschaftliche Wiederbelebung weiter in einem langsameren Tempo vollzieht, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil im Umfeld weltweit steigender Leitzinsen wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Auch das stützte die Stimmung tendenziell. Das kräftigste Plus verzeichnete der Nikkei-225. Auch hier waren es vor allem die Halbleiter- und Technologiewerte, die den Markt antrieben. So stiegen Tokyo Electron um 4,9 Prozent und Renesas Electronics um 4,4 Prozent. In Seoul waren KB Financial Group (+4,8%) und Hana Financial Group (+2,7%) gesucht. Die Unternehmen werden am Donnerstag und Freitag Quartalszahlen bekannt geben. Dagegen fielen die Aktien von China Everbright um 8,8 Prozent. Der Finanzdienstleister geht für das erste Halbjahr von einem Verlust zwischen 2,60 und 2,80 Milliarden Hongkong-Dollar aus. Die Papiere von SK Bioscience stiegen um 1,1 Prozent. Der US-Impfstoffhersteller Novavax hat eine Vereinbarung mit SK Bioscience zur Herstellung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 20, 2022 12:42 ET (16:42 GMT)