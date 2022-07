LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.604,16 +0,21% -16,15%

Stoxx50 3.581,91 +0,46% -6,19%

DAX 13.210,32 -0,33% -16,84%

FTSE 7.306,30 +0,41% -1,46%

CAC 6.237,55 +0,33% -12,80%

DJIA 31.911,00 +0,04% -12,18%

S&P-500 3.961,30 -0,01% -16,89%

Nasdaq-Comp. 11.778,68 -0,47% -24,71%

Nasdaq-100 12.322,53 -0,60% -24,49%

Nikkei-225 27.699,25 -0,77% -3,79%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 154,74 +36

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 95,99 94,70 +1,4% 1,29 +34,1%

Brent/ICE 104,79 103,20 +1,5% 1,59 +39,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 179,00 161,15 +12,0% 19,14 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.716,51 1.727,40 -0,6% -10,89 -6,2%

Silber (Spot) 18,44 18,59 -0,8% -0,15 -20,9%

Platin (Spot) 881,00 874,44 +0,8% +6,56 -9,2%

Kupfer-Future 3,36 3,35 +0,3% +0,01 -24,4%

YTD zu Vortagsschluss

Der nachgebende Dollar und die überwiegend positive Tendenz der Aktienmärkte geben dem Ölpreis Rückenwind. Beobachter sprechen auch von einer Gegenbewegung auf die bisher im Juli verzeichneten Preisrückgänge am Ölmarkt. Der Gaspreis legt zweistellig zu, nachdem der russische Gaskonzern Gazprom eine Reduktion der Liefermenge angekündigt hat, die durch die Nord-Stream-Pipeline fließt.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Die Anleger agieren vorsichtig, denn zum einen müssen sie in den kommenden Tagen eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten, zum anderen wird die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt als ausgemacht. An Konjunkturdaten wurde nur der Chicago Fed National Activity Index für Juni veröffentlicht. Er erreichte wie im Vormonat einen Stand von -0,19. Kursgewinne von 21 bzw 1,8 Prozent verzeichnen die Aktien der Pharmahersteller Siga Technologies und Inovia Pharmaceuticals, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den jüngsten Affenpockenausbruch zur internationalen Notlage erklärt hat. Mit Enttäuschung werden die Geschäftszahlen des Goldminenbetreibers Newmont (-10,3%) aufgenommen. Nachdem enttäuschende Geschäftszahlen die Snap-Aktie am Freitag um gut 39 Prozent einbrechen ließen, reagieren Analysten mit Abstufungen. Der Kurs tendiert unverändert. Intel (-0,5%) profitieren nicht davon, dass die taiwanische Mediatek Technik von Intel zur Herstellung von Smart-Geräten einsetzen wird.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche. Die Zinsstrukturkurve ist indessen nach wie vor invers, was als Rezessionssignal gilt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Etwas belastend wirkte, dass Gazprom die Gaslieferungen durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream erneut deutlich zurückfährt. Ein schwacher ifo-Geschäftsklimaindex spielte dagegen eine untergeordnete Rolle. Daneben stand die Berichtssaison im Blick: Philips brachen um 7,7 Prozent ein, der Konzern hatte erneut den Ausblick gesenkt. Eutelsat (-17,8%) tendierten ebenfalls sehr schwach angesichts des Übernahmeinteresses für OneWeb. Nach Einschätzung der Analysten von Berenberg würde eine Fusion die Ergebnisse von Eutelsat negativ beeinflussen. Faurecia gewannen dagegen 2,8 Prozent. Auch der französische Autozulieferer ist in die roten Zahlen gerutscht, bestätigte aber den Ausblick. Die Zahlen von Vodafone (unverändert) wurden als "unspektakulär, aber vertrauenerweckend" bezeichnet. Gewinnmitnahmen drückten Kühne & Nagel um 2,5 Prozent, nachdem der Logistiker gute Zahlen veröffentlicht hatte. Der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess bei Volkswagen (-1,3%) stellte laut Marktteilnehmern zwar keine Überraschung dar. Der Zeitpunkt sei aber unglücklich. Positiv wurden die vorläufigen Geschäftszahlen von Bechtle (+4,8%) gewertet. Uniper brachen mit den weiter reduzierten Gaslieferungen aus Russland um 12,4 Prozent ein. Überzeugende Zahlen und eine Ausblickanhebung gaben Baywa (+7%) Auftrieb.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:37h Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0210 -0,1% 1,0198 1,0224 -10,2%

EUR/JPY 139,54 +0,3% 139,08 139,14 +6,6%

EUR/CHF 0,9856 +0,3% 0,9836 0,9824 -5,0%

EUR/GBP 0,8482 -0,4% 0,8521 0,8498 +0,9%

USD/JPY 136,67 +0,4% 136,39 136,11 +18,7%

GBP/USD 1,2037 +0,3% 1,1969 1,2032 -11,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7546 -0,1% 6,7555 6,7579 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.905,25 -4,0% 21.884,48 23.443,81 -52,6%

YTD zu Vortagsschluss

Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Stratege Matthew Ryan von Ebury traut dem Dollar nicht mehr viel Aufwertungspotenzial zu. Er verweist darauf, dass einige Notenbanken die Zinsen stärker als erwartet angehoben hätten, was bei der US-Notenbank wohl aber nicht der Fall sein werde. Zwar dürfte die Fed am Mittwoch die Zinsen wie weithin erwartet um 75 Basispunkte erhöhen, danach dürfte sie das Tempo aber drosseln und wie in der Vergangenheit Zinsschritte von 25 oder 50 Basispunkten vornehmen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zurückhaltung hat den Start an den asiatischen Börsen in die Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch geprägt. Dazu kamen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser. Entsprechend ging es an den Börsen der Region meist nach unten. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, hieß es. An den chinesischen Börsen lasteten steigende Covid-19-Infektionen und die andauernden Probleme im Immobiliensektor auf der Stimmung. In Seoul kam Unterstützung von den Autoaktien Hyundai Motors (+2,6%) und Kia (+1,7%). Auch im Zuliefersektor stiegen die Kurse, beispielsweise von Hanon Systems (+2,9%) und Hyundai Mobis (+3,4%). Teilnehmer verwiesen auf die erfreulichen Geschäftszahlen von Hyundai Motors aus der vergangenen Wochen. LG Energy Solutions gewannen nach zwischenzeitlichen Einbußen 2,4 Prozent. Bei dem Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge läuft zur Wochenmitte eine Aktien-Haltefrist nach dem Börsengang aus. Aluminium Corp. of China (Chalco) verteuerten sich in Hongkong um 1,4 Prozent nach der Mitteilung, eine größere Beteiligung an Yunnan Aluminium aufzubauen. In Sydney verbesserten sich South32 um 0,9 Prozent. Das Rohstoffunternehmen hat laut den Analysten von RBC Capital durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, wobei es querbeet bessere Preise habe durchsetzen können. Auch in der Breite wiesen Aktien aus der Rohstoffbranche Gewinne auf.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

LUFTHANSA

Der deutsche Arbeitgeberverband hat den geplanten Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal als "unverantwortlich" kritisiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat an das Verantwortungsgefühl der Tarifparteien appelliert.

GAZPROM / GASLIEFERUNGEN

Russland fährt die Gaslieferungen durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 noch einmal drastisch zurück. Die Liefermengen würden ab Mittwoch (06.00 Uhr MESZ) wegen der Wartung einer Turbine auf nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag reduziert, teilte der Energiekonzern Gazprom am Montag im Online-Dienst Telegram mit. Die Bundesregierung reagierte mit Unverständnis und erklärte, sie sehe keinen technischen Grund für die Reduktion.

