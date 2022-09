LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr) +++++

Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.586,18 -1,65% -16,57%

Stoxx50 3.552,99 -1,13% -6,95%

DAX 13.188,95 -1,59% -16,97%

FTSE 7.385,86 -1,17% +1,20%

CAC 6.245,69 -1,39% -12,68%

DJIA 31.488,19 -2,76% -13,35%

S&P-500 3.982,96 -3,10% -16,43%

Nasdaq-Comp. 11.780,36 -3,96% -24,70%

Nasdaq-100 12.206,23 -4,19% -25,21%

Nikkei-225 28.614,63 +0,25% -0,62%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 143,25 -80

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,33 87,78 -1,7% -1,45 +21,6%

Brent/ICE 92,44 94 -1,7% -1,56 +25,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 202,30 190,59 +6,1% +11,71 +212,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.703,17 1.724,75 -1,3% -21,58 -6,9%

Silber (Spot) 19,43 19,79 -1,8% -0,36 -16,7%

Platin (Spot) 886,70 909,58 -2,5% -22,88 -8,6%

Kupfer-Future 3,58 3,62 -1,2% -0,05 -19,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise drehten ins Minus, weil die mit den enttäuschenden US-August-Inflationsdaten einhergehenden Befürchtungen stärkerer Zinserhöhungen zugleich Rezessions- und damit Nachfragesorgen befeuerten. Sehr volatil zeigte sich der europäische Gaspreis. Fiel der TTF-Gaspreis vor dem Hintergrund der jüngsten ukrainischen Erfolge im Krieg gegen Russland zunächst weiter auf ein Siebenwochentief, drehte er im späten Handel stark nach oben und lag zuletzt über 5 Prozent höher. Ein nachrichtlicher Auslöser der Bewegung war zunächst nicht auszumachen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Sehr schwach - Nachdem die Anleger an den vergangenen Tagen in Erwartung leicht gesunkener Verbraucherpreise im August und eines bereits gesehenen Inflationshöhepunkts noch kräftig Aktien kauften, fällt die Enttäuschung nun, nachdem es anders gekommen ist, umso größer aus. Am härtesten trifft es die Nasdaq-Indizes, weil die dort stärker vertretenen Wachstums- und Technikaktien als besonders zinsempfindlich gelten. Am Zinsterminmarkt werden für die Zinserhöhung in der kommenden Woche nun auch 100 Basispunkte für möglich gehalten - allerdings mit einer noch relativ geringen Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent. Die Verbraucherpreise hätten die Fed ganz sicher darin bestätigt, ihren falkenhaften Kurs beizubehalten, kommentieren die Analysten von Piper Sandler. am Anleihemarkt ziehen die Renditen entsprechend an, am deutlichsten im kurzen Bereich. Bei den Einzelwerten stehen Oracle im Fokus. Nach Quartalszahlen mit Licht beim Umsatz und Schatten beim Gewinn liegt die Aktie 0,7 Prozent im Minus. Alphabet verbilligen sich um 4,9 Prozent. Der Tochter Google drohen einem Agenturbericht zufolge wegen seiner digitalen Werbepraktiken milliardenschwere Schadenersatzklagen. Bei Boeing (-5,1%) werden Auslieferungszahlen für August mit Enttäuschung aufgenommen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr schwach - Eine unerwartet hartnäckige US-Inflation hat die Aufwärtswelle an den europäischen Aktienmärkten am Nachmittag abrupt beendet. Am Anleihenmarkt zogen die Renditen kräftig an, im Sog stark steigender US-Marktzinsen. Im deutschen Zehnjahresbereich ging es von 1,66 auf 1,72 Prozent nach oben. "Das sind wieder einmal Daten, wie sie der Markt nicht sehen will", so ein Händler. Die Jahresinflation ist mit 8,3 Prozent höher ausgefallen als erwartet. Für die nächste Sitzung der US-Notenbank wird nun zu 77 Prozent mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet, zu 23 Prozent sogar mit 100 Basispunkten. Vor den Daten war noch eine wenn auch geringe Chance für einen relativ kleinen Schritt um 50 Basispunkte gesehen worden. Bis auf den Index der Versorger drehten alle Stoxx-Subindizes im Verlauf mehr oder weniger deutlich ins Minus. Mehr als 3 Prozent verloren der Index der zinsabhängigen Technologieaktien und der Index der Einzelhandelswerte. Die Aktie des Spezialisten für Online-Einzelhandelstechnologie Ocado fiel in London um fast 15 Prozent. Obwohl das Unternehmen seine Verkaufspreise im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent erhöht hat, war es nicht in der Lage die hohen Energiekosten zu kompensieren. Für UBS ging es um 0,7 Prozent nach oben. Als leicht positiv wurde an der Börse gewertet, dass die UBS mehr Geld als bisher geplant an die Aktionäre ausschütten will.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:09 Mo, 17:32 % YTD

EUR/USD 0,9998 -1,2% 1,0142 1,0130 -12,1%

EUR/JPY 144,37 -0,1% 144,33 144,18 +10,3%

EUR/CHF 0,9605 -0,5% 0,9644 1,0509 -7,4%

EUR/GBP 0,8675 +0,1% 0,8667 0,8656 +3,2%

USD/JPY 144,40 +1,1% 142,28 142,36 +25,4%

GBP/USD 1,1525 -1,3% 1,1704 1,1699 -14,8%

USD/CNH (Offshore) 6,9772 +0,9% 6,9241 6,9127 +9,8%

Bitcoin

BTC/USD 20.735,82 -7,2% 22.422,17 22.299,41 -55,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zog in Reaktion auf den unerwarteten Anstieg der Inflation im August in den USA stark an. Der Dollar-Index legte um über 1 Prozent zu, nachdem er zuvor noch um ein halbes Prozent nachgegeben hatte. Der Euro fiel auf die Parität zurück. Treiber war der Zinsterminmarkt, wo die Zinsspekulation zunahm. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt von 75 Basispunkten auf der nächsten Fed-Sitzung liegt nun bei 77 Prozent, ein Zinsschritt um 100 Basispunkte wird nun bereits zu 23 Prozent einkalkuliert. Vor den Inflationsdaten war noch zu 88 Prozent mit 75 Basispunkten und zu 12 Prozent mit lediglich 50 Basispunkten kalkuliert worden.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas fester - Die Börse in Südkorea stach nach der zweitägigen Feiertagspause mit sehr fester Tendenz heraus, Händler sprachen von Nachholbedarf. Die militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasoren mehrten die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende, lautete eine Erklärung für die Aufwärtstendenz. Große Kauflaune sei aber im Vorfeld der US-Verbraucherpreise, am Nachmittag nicht aufgekommen. Die chinesischen Börsen wurden etwas gestützt von einer gestiegenen Kreditvergabe. Nintendo stiegen nach Schlagzeilen über Rekordverkäufe des Spiels "Splatoon 3" um 5,5 Prozent. In Sydney brachen Link um 20 Prozent ein. Händler sprachen von Zweifeln, ob Dye & Durham das australische Unternehmen wirklich übernehmen wird.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BAYER

hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg die Suche nach einem Nachfolger für den Vorstandschef Werner Baumann begonnen. Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann suche intern wie extern nach einem Kandidaten. Ziel sei es, auf der Hauptversammlung Ende April 2023 einen Nachfolger präsentieren zu können.

DEUTSCHE BANK

hat einen internen Nachfolger für Dixit Joshi als Konzern-Treasurer gefunden. Richard Stewart wird die Position per 19. September übernehmen. Seine Position als Leiter der Einheit zur Freisetzung von Kapital wird er behalten.

VOLKSWAGEN

besetzt mehrere Führungspositionen bei der namensgebenden Marke neu. Thomas Ulbrich, derzeit Markenvorstand für den Bereich Technische Entwicklung von Volkswagen Pkw, soll Vorstand des neu geschaffenen Ressorts "New Mobility" werden, in dem E-Baureihen und Software-Kompetenz von Volkswagen Pkw gebündelt werden. Zudem wurde Patrik Andreas Mayer zum Finanzvorstand von Volkswagen Pkw ernannt.

BAUER

Der Baumaschinenhersteller kann seine Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Jahr nicht halten und muss eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Firmenwert seiner in Russland ansässigen Gesellschaften im Segment Maschinen und Bau vornehmen, was das Ergebnis mit rund 15 Millionen Euro belastet.

GOOGLE

drohen einem Agenturbericht zufolge wegen seiner digitalen Werbepraktiken milliardenschwere Schadenersatzklagen. Die Anwaltskanzlei Geradin Partners wolle in den kommenden Wochen im Namen von Verlagen bei britischen und niederländischen Gerichten Schadenersatzklagen in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro einreichen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

HONDA

will sein Geschäft mit elektrischen Motorrädern möglicherweise an die Börse bringen.

===

