LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.934,44 -0,03% -8,47%

Stoxx50 3.765,64 +0,07% -1,38%

DAX 14.355,45 -0,19% -9,63%

FTSE 7.512,00 +0,51% +1,21%

CAC 6.668,97 +0,06% -6,77%

DJIA 33.739,26 -0,33% -7,15%

S&P-500 3.948,45 -0,39% -17,16%

Nasdaq-Comp. 10.987,11 -0,56% -29,77%

Nasdaq-100 11.499,39 -0,76% -29,54%

Nikkei-225 28.027,84 -0,48% -2,65%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 141,17 +75

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,35 77,24 +1,4% +1,11 +13,1%

Brent/ICE 83,70 83,19 +0,6% +0,51 +14,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 129,27 123,28 +4,9% +5,98 +87,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.751,52 1.741,13 +0,6% +10,40 -4,3%

Silber (Spot) 21,30 20,98 +1,6% +0,33 -8,6%

Platin (Spot) 1.003,45 993,30 +1,0% +10,15 +3,4%

Kupfer-Future 3,63 3,61 +0,5% +0,02 -17,7%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas leichter - Nach den deutlicheren Verlusten am Montag geht es zur Mittagszeit am Dienstag in New York weiter nach unten mit den Aktienkursen. Die Belastungsfaktoren sind die gleichen wie am Vortag: Falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern, die die Markterwartung einer nur kleinen 50-Basispunkte- Zinserhöhung am 14. Dezember untergraben, und die Entwicklung in China. Dort haben sich die Proteste beruhigt, aber nur, weil Peking sie offenbar hat niedergeschlagen lassen. Am Aktienmarkt geben Chemours um 1,7 Prozent nach. Das Chemieunternehmen erwartet, beim bereinigten Betriebsergebnis unterhalb des unteren Randes der angepeilten Spanne zu bleiben. Unitedhealth liegen 1,3 Prozent im Minus. Der Krankenversicherer hat vor seinem Investorentag einen Gewinnausblick abgegeben, der für das nächste Jahr leicht unter den Schätzungen der Wall Street liegt. UPS gewinnen dagegen nach einer Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank 1,8 Prozent. Azek Co gewinnen 3,5 Prozent. Der Kurs war eigentlich deutlich im Minus erwartet worden, nachdem der Baustoffhersteller vor einem geringeren Bauvolumen 2023 gewarnt hatte. Kala Pharmaceuticals verlieren 5,8 Prozent, belastet vom Plan, über eine Privatplatzierung 31 Millionen Dollar einzusammeln.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Nach dem Rücksetzer vom Wochenauftakt konnten sich die europäischen Aktienmärkte wieder stabilisieren. Zwar gelten die Märkte nach der Herbst-Rally nach wie vor als technisch überkauft und anfällig für Gewinnmitnahmen. Gestützt wurde die Stimmung aber zum einen von neuen deutschen Inflationsdaten und zum anderen von Spekulationen um eine Lockerung der strikten Null-Covid-Politik in China. Gesucht waren in Europa vor allem Rohstoff- und Öl & Gaswerte, die Sub-Indizes legten um etwa 2 Prozent zu. Daneben waren Autos, Banken, Versicherungen und Einzelhandelswerte gefragt. Chemie-, Technologie- und Nahrungsmittelaktien standen dagegen tendenziell auf der Verliererseite. Die deutschen Autobauer aus dem DAX legten alle zwischen 1,5 und 2 Prozent zu. "Sollte China wie erhofft die strikte Corona-Politik lockern, dürften die deutschen Autobauer profitieren, so ein Händler. Vorne im DAX lagen allerdings Covestro, die mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 38,23 Euro von der jüngsten Kaufempfehlung durch Goldman Sachs mit einem 47er Kursziel profitierten. Stark im Markt lagen auch Munich Re mit einem Plus von 2,1 Prozent. Mit 301,50 Euro schlossen sie erstmals seit mehr als 20 Jahren über 300 Euro. "Die Versicherer profitieren von der Zinswende, gleichzeitig sind die Ausfallrisiken verglichen mit denen der Banken nur gering", so ein Marktteilnehmer. Puma gaben weitere 1,6 Prozent ab. Puma werden im Dezember aller Voraussicht nach von den neuen Aktien der Porsche (Sportwagen-) AG aus dem deutschen Leitindex verdrängt und in den MDAX absteigen. Bei den Banken stiegen HSBC um 4,4 Prozent. Damit reagierten sie auf den Verkauf des Kanada-Geschäfts. In der zweiten Reihe des deutschen Markts fielen Aroundtowon nach ihren Neunmonatszahlen um 7,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0353 +0,1% 1,0372 1,0381 -8,9%

EUR/JPY 143,21 -0,3% 143,54 144,16 +9,4%

EUR/CHF 0,9846 +0,3% 0,9825 1,0558 -5,1%

EUR/GBP 0,8632 -0,1% 0,8640 0,8634 +2,7%

USD/JPY 138,31 -0,4% 138,60 138,86 +20,2%

GBP/USD 1,1995 +0,3% 1,1986 1,2025 -11,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1466 -1,4% 7,1795 7,2366 +12,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.411,10 +1,2% 16.449,08 16.095,43 -64,5%

Am Devisenmarkt geht es für den Dollar seitwärts, der Dollarindex liegt fast unverändert. Dahinter steht eine leichte Euroschwäche. Denn dass die Teuerung in Deutschland im November überraschend niedriger ausgefallen ist als erwartet, nährt die Spekulation auf eine Zinserhöhung um nur 50 und nicht 75 Basispunkte durch die EZB im Dezember.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend fester - Einen Tag nach den Abgaben im Zuge der chinesischen Massenproteste gegen die Regierungen in Peking und die strikte Null-Covid-Politik hat sich die Lage auf den Straßen Chinas beruhigt. In der Folge erholten sich die chinesischen Börsen deutlich. An den übrigen Handelsplätzen setzte sich keine klare Tendenz durch. Vereinzelt bremsten falkenhafte Kommentare der US-Notenbank zur US- Geldpolitik . Der Schanghai-Composite legte um 2,3 Prozent auf den höchsten Stand seit über zwei Monaten zu, der am Vortag besonders gebeutelte HSI in Hongkong gewann 5,1 Prozent. Zwar gab es trotz der Massenproteste keine beschleunigte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik, allerdings verbreiteten die Staatsmedien kleine Schritte der Lockerung. Gut kamen in China zusätzliche Hilfen für den angeschlagenen Immobiliensektor an. In Hongkong lagen die Branchenwerte daher vorn. China Vanke, Greenland Holdings, Gemdale und Seazen sprangen jeweils um 10 Prozent nach oben. Der Nikkei-225 verlor indes 0,5 Prozent auf 28.028 Punkte. Händler sprachen von weiterhin sorgenvollen Blicken gen China. In Südkorea stieg der Kospi mit 1,0 Prozent vergleichsweise deutlich. Hier nahmen Anleger einen optimistischeren Blick auf China und die leicht angepassten Maßnahmen zu den Lockdowns ein. Asiana Airlines sprangen um 12 Prozent nach oben, Korean Air Lines um 2,7 Prozent. Die britischen Regulierungsbehörden wollen die Fusion der beiden Konzerne wohl zulassen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

HANNOVER RÜCK

Die Ratingagentur Fitch gesteht dem Rückversicherer Hannover Re weiterhin eine sehr solide Bonitätseinstufung zu. Wie Fitch Ratings mitteilte, wurde das Versicherer-Finanzstärke-Rating mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Agentur bescheinigt dem Konzern ein vorteilhaftes Profil im globalen Rückversicherungssektor sowie eine "sehr starke" Kapitalisierung und finanzielle Performance.

HOCHTIEF

hat über eine australische Tochter einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wird die zur Cimic Group gehörende CPB Contractors als Teil eines Joint Venture den Tunnel für eine Metro-Verbindung in Sydney bauen. Das Projekt, das 2025 abgeschlossen werden soll, hat ein Volumen von 1,63 Milliarden australische Dollar (rund 1,06 Milliarden Euro).

NESTLE

Das weltweit erste Medikament zur Behandlung der Erdnuss-Allergie hat sich bisher als Flop erwiesen. Dessen Eigentümer Nestlé kündigte am Dienstag eine Überprüfung aller strategischen Optionen für Palforzia an, was de facto einer Verkaufsankündigung gleichkommt. Erst vor zwei Jahren hatte der Schweizer Nahrungsmittelriese den Entwickler für 2,6 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Doch ist die Nachfrage von Ärzten und Patienten geringer als erwartet ausgefallen.

