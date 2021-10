LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Bank of America hat Einnahmen und Gewinn im dritten Quartal 2021 kräftig gesteigert. Wie die zweitgrößte US-Großbank mitteilte, verdiente sie mit 7,7 Milliarden US-Dollar 58 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 0,85 von 0,51 Dollar, und übertraf den Analystenkonsens von 0,71 Dollar je Aktie damit deutlich.

Morgan Stanley profitiert von starkem Investmentbanking

Die US-Bank Morgan Stanley hat im dritten Quartal 2021 von einem starken Investmentbanking profitiert und ihren Gewinn um 1 Milliarde US-Dollar gesteigert. Unterm Strich verdiente Morgan Stanley 3,7 Milliarden Dollar oder 1,98 Dollar je Aktie nach 2,7 Milliarden bzw 1,66 Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen kletterten auf 14,8 von 11,7 Milliarden Dollar.

Wells Fargo profitiert von teilweiser Auflösung von Risikovorsorge

Die US-Bank Wells Fargo hat im dritten Quartal 2021 bei rückläufigen Einnahmen mehr verdient. Der Nettogewinn kletterte auf 5,122 Milliarden US-Dollar oder 1,17 Dollar je Aktie von 3,216 Dollar bzw 70 Cent je Anteilsschein vor Jahresfrist. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 1,00 Dollar je Aktie prognostiziert hatten.

Walgreens übertrifft im 4. Quartal Erwartungen

Die Walgreens Boots Alliance Inc hat den Gewinn im vierten Geschäftsquartal gesteigert, da das Apotheken- und Einzelhandelsgeschäft in den USA wuchs und sich die Erholung in Großbritannien fortsetzte. Die Drogerie- und Apothekenkette meldete einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 627 Millionen Dollar für das Quartal per Ende August, verglichen mit 373 Millionen Dollar im Vorjahr, entsprechend 72 (43) Cents pro Aktie.

Boeing mit neuem Defekt am 787 Dreamliner - Kreise

Boeing hat Informanten zufolge mit einem neuen Defekt am 787 Dreamliner zu tun - dem jüngsten in einer Reihe von Produktionspannen, die zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen geführt und die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen haben.

United Airlines setzt auf Rückkehr der Transatlantik-Flüge

United Airlines will 2022 im transatlantischen Verkehr umfangreich expandieren und von der erwarteten schnellen Erholung des internationalen Reiseverkehrs profitieren.

TSMC plant Werk in Japan - Umsatzprognose angehoben

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. plant für das kommende Jahr den Bau einer neuen Chipfabrik in Japan. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal prozentual zweistellig und hob angesichts starker Nachfrage die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

