LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Beim geplanten Börsengang des von Siemens und AES gemeinsam geführten Großbatteriespezialisten Fluence Energy sollen 31 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 21 bis 24 Dollar verkauft werden. Bei einer Platzierung in der Mitte der genannten Spanne würden dem in Arlington im US-Bundesstaat Virginia ansässigen Unternehmen rund 650,9 Millionen Dollar netto zufließen. Rund 750 Millionen Dollar würden es, wenn die unterzeichnenden Banken auch eine Mehrzuteilung über 4,65 Millionen weitere Aktien wahrnehmen.

Der US-Finanzinvestor KKR erkennt keine Synergien zwischen den vier Geschäftsbereichen seiner Beteiligung Axel Springer. "Grundsätzlich ist die Idee, dass die Geschäfte in sich Synergien erzielen und innerhalb ihrer spezifischen Märkte wachsen", sagte Philipp Freise, Co-Chef für Private Equity in Europa bei KKR, im Interview mit dem Manager Magazin. Der Fokus liegt laut Freise aber nicht darauf, zwischen diesen unterschiedlichen Geschäften Synergien zu schaffen.

Der Flughafen Frankfurt-Hahn im Bundesland Rheinland-Pfalz ist insolvent. Das zuständige Amtsgericht Bad Kreuznach teilte dies am Dienstag mit. Der Flughafen ist mehrheitlich im Besitz der chinesischen HNA Airport Group.

Die Porsche Automobil Holding SE hat für die Weiterentwicklung ihrer Tochtergesellschaft PTV Planung Transport Verkehr AG einen Finanzinvestor ins Boot geholt. Wie die im DAX notierte Beteiligungsgesellschaft mitteilte, übernimmt Bridgepoint Advisers Limited 60 Prozent an dem Softwareunternehmen, während Porsche die restlichen 40 Prozent behält. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Internetplattformbetreiber Scout24 hat seine Umwandlung von einer deutschen in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) am 15. Oktober abgeschlossen. Die neue Rechtsform wurde mit der Eintragung ins Handelsregister formal wirksam. Die bisherige Struktur der Organtrennung von Aufsichtsrat und Vorstand sowie die personelle Besetzung der Gremien bleiben bestehen.

Der chinesische Internetriese Alibaba will mit seinem neuen Server-Chip die Cloud-Computing-Dienste verbessern und fordert damit die Techfirmen Amazon, Microsoft und Google auf dem schnell wachsenden Markt weiter heraus. "Wir planen, die maßgeschneiderten Chips zu verwenden, um aktuelle und zukünftige Geschäfte im gesamten Ökosystem der Alibaba Group zu unterstützen", sagte Jeff Zhang, Präsident von Alibaba Cloud. Man werde in naher Zukunft auch Computing-Services der nächsten Generation mit den neuen Chip-basierten Servern über Alibaba Cloud anbieten.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) sieht die geplante Übernahme von IHS Markit durch S&P Global im Wert von 44 Milliarden Dollar offenbar kritisch. Sie will nun prüfen, ob sie die von den Unternehmen angebotenen Zugeständnisse akzeptieren wird. Die CMA äußerte die Befürchtung, dass die Fusion zu einem eingeschränkten Wettbewerb auf einer Reihe von Rohstoffmärkten führen könnte.

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im dritten Quartal 2021 mehr verdient als erwartet und seine Jahresprognose erneut angehoben. Die Johnson & Johnson-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,6 Prozent.

Der US-Tabakkonzern Philip Morris hat im dritten Quartal dank eines höheren Absatzes mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Das operative Ergebnis kletterte um 6,5 Prozent auf 3,46 Milliarden Dollar und der Gewinn je Aktie legte von 1,48 Dollar auf 1,55 Dollar zu. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten wies Philip Morris einen Gewinnanstieg je Anteilsschein um 11,3 Prozent auf 1,58 Dollar aus und das war mehr als die Analysten im Factset-Konsens mit 1,56 Dollar erwartet hatten.

Procter & Gamble reagiert auf steigende Kosten für Fracht und Rohstoffe mit einer Preiserhöhung für eine Reihe von Haushaltsprodukten. Bestimmte Artikel aus den Bereichen Kosmetik, Mund- und Körperpflege - drunter Rasierer - werden teurer, kündigte der Konsumgüterkonzern mit. Bereits zuvor hatte P&C die Preise für Basiswaren wie Windeln und Toilettenpapier angehoben.

Der Autokonzern Stellantis will mit einem Partner ein europäisches Ladenetz für Elektroautos aufbauen. Wie der Opel-Mutterkonzern mitteilte, hat er ein Partnerschaftsabkommen mit TheF Charging unterzeichnet. Die Partner wollen ein öffentliches Ladenetzwerk schaffen, dass für alle Elektrofahrzeuge zugänglich ist und Stellantis-Kunden exklusive Konditionen einräumt.

Der US-Versicherer Travelers hat im dritten Quartal wegen hoher Schäden aus Naturkatastrophen weniger verdient als im Vorjahr. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten jedoch deutlich. Die Aktie legt vorbörslich um knapp 4 Prozent zu.

