LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Börsengang des Münchener Solarauto-Unternehmens Sono Motors an der US-Technologiebörse Nasdaq nimmt Formen an. Wie die Sono Group mitteilte, will sie im Zuge des IPO 10 Millionen Stammaktien anbieten. Der Platzierungspreis werde bei 14 bis 16 Dollar liegen. Damit könnte Sono bis zu 160 Millionen Dollar erlösen.

ALSTOM

Der französische Bahntechnikkonzern hat in Ägypten einen Auftrag im Wert von 876 Millionen Euro erhalten. Die Alstom SE und Ägyptens Nationale Tunnelbehörde unterzeichneten eine Vereinbarung über die Lieferung von 55 Metropolis-Zügen sowie einen achtjährigen Wartungsvertrag für die Metro-Linie 1 in Kairo, wie der Konzern mitteilte.

LIEFERANDO

Beschäftigte des Essenslieferdienstes wollen am Dienstag in Nürnberg für einen Tarifvertrag mit einem Stundenlohn von mindesten 15 Euro demonstrieren. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigte eine Kundgebung im Nürnburger Zentrum am Nachmittag an.

CITI

Die US-Bank nimmt eine Belastung in Höhe von 1,2 bis 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Abwicklung ihrer Geschäfte in Südkorea in die Bücher. Die Kosten stehen im Zusammenhang mit freiwilligen Abfindungen, wie die Bank mitteilte.

COTY

verkauft einen Teil ihres Anteils am deutschen Haarpflegeunternehmen Wella AG an die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co. Im Gegenzug erhält der New Yorker Kosmetikkonzern seine eigenen wandelbaren Vorzugsaktien, die von KKR gehalten werden, zurück.

MCAFEE

kommt unter den Hammer. Wie das auf Sicherheitssoftware spezialisierte US-Unternehmen mitteilte, wird es für 26 Dollar je Aktie von einer Investorengruppe um Permira und Advent International übernommen. In dem Deal wird McAfee mit mehr als 14 Milliarden US-Dollar bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 12:39 ET (17:39 GMT)