LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Tesla-Chef Elon Musk hat nach eigenen Aussagen "genug Aktien" verkauft zur Verwirklichung seines Plans, 10 Prozent seiner Aktien am E-Autobauer zu veräußern. "Ich habe genug Aktien verkauft, um auf etwa 10 Prozent zu kommen, zuzüglich der ausgeübten Optionen. Ich habe versucht, dies sehr wörtlich zu nehmen", sagte Musk in einem Podcast-Interview mit der Nachrichten-Satire-Webseite The Bablyon Bee.

December 22, 2021 12:28 ET (17:28 GMT)