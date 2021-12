LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

ruft hunderttausende seiner Fahrzeuge des Model 3 und Model S wegen Problemen mit dem Kofferraum in die Werkstätten zurück. Bei einigen Model 3 besteht offenbar die Gefahr, dass die Rückfahrkamera aufgrund von Schäden beim Öffnen und Schließen des Kofferraums nicht richtig funktioniert. Der Autohersteller meldete der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) am 21. Dezember Probleme mit allen Model 3 der Jahrgänge 2017 bis 2020 und einigen Model S der Jahrgänge 2014 bis 2021, wie aus einem Schreiben der Behörde hervorgeht, in denen die Rückrufe bestätigt werden.

