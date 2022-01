LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Champagner-Hersteller in Frankreich stoßen auf ein Rekordjahr an: Sie verkauften 2021 mehr als 320 Millionen Flaschen und erzielten einen Umsatz von über 5,5 Milliarden Euro, wie der Branchenverband am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Corona-Jahr habe der Konsum daheim "an Fahrt aufgenommen".

Die US-Bank hat ihren Gewinn im vierten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Die Bank profitierte von höheren Einnahmen, die vor allem einem starken Wealth Management zu verdanken waren. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember um 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,01 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens nur mit 1,94 Dollar gerechnet.

Der US-Konsumgüterhersteller hat trotz gestiegener Preise ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum verbucht. Der Konzern verzeichnete für das zweite Geschäftsquartal per Ende Dezember einen Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 6 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,66 Dollar, 1 Prozent höher als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent erwartet, nach zuvor 2 bis 4 Prozent.

