LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Deutsche-Post-Tochter DHL sieht in dem Wechsel von globalen Lieferketten zu Lieferkreisläufen einen entscheidenden Beitrag dafür, dass globale Produktions- und Konsumverhaltensmuster mit den Umweltzielen vereinbar sind. Der Logistikkonzern hat in einem White Paper 'Delivering on Circularity' Konzepte dafür erarbeitet, wie Lieferkreisläufe mit innovativen Logistiklösungen erreicht werden können und will entsprechende "Waren- und Informationsflüsse" ermöglichen.

RWE baut bisher größten Offshore-Windparks Dänemarks

Der Energiekonzern RWE hat einen Konzessionsvertrag mit der dänischen Energieagentur zum Bau des bisher größten Offshore-Windparks des Landes unterzeichnet. RWE wird den Windpark Thor mit einer geplanten Leistung von rund 1.000 Megawatt (MW) nach eigenen Angaben zudem 30 Jahre lang betreiben. Der Windpark soll vor der dänischen Westküste errichtet werden und im Jahr 2027 seinen Betrieb aufnehmen.

Biontech und Pfizer beginnen klinische Studie zu Omikron-Impfstoff

Biontech und US-Partner Pfizer haben einen Omikron-basierten Impfstoffkandidaten entwickelt, den sie nun in eine klinische Studie schicken. Untersucht werden die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität eines Impfstoffkandidaten gegen die inzwischen vorherrschende Omikron-Variante des Coronavirus, wie die Unternehmen mitteilten.

FTC will Aerojet-Rocketdyne-Übernahme durch Lockheed Martin blockieren

Die Federal Trade Commission hat eine Kartellklage eingereicht, um die 4,4 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Aerojet Rocketdyne Holdings Inc durch Lockheed Martin zu blockieren. Die FTC argumentiert, dass die Transaktion konkurrierenden Rüstungsunternehmen schaden und zu einer inakzeptablen Konsolidierung auf Märkten führen würde, die für die nationale Sicherheit und Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind.

Airbus gründet Luftfrachtdienst mit BelugaST-Frachtern

Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Luftfrachtdienst eingerichtet, der seine Beluga-Frachterflotte für den Transport überdimensionaler Fracht nutzen wird. Die fünf Airbus BelugaST des Konzerns haben eine maximale Nutzlast von 40 Tonnen und wurden bisher für den Transport großer Flugzeugteile zwischen den Standorten eingesetzt. Der neue "Airbus Beluga Transport"-Service werde diese Maschinen nun nach und nach einsetzen, um übergroße Lasten für Kunden in Bereichen wie Energie, Raumfahrt und Militär zu transportieren, teilte die Airbus SE mit.

American Express über Prognosen - starkes Wachstum Ziel für 2022

American Express hat im vierten Quartal von verstärkten Kreditkartenzahlungen profitiert. Der Nettogewinn stieg von 1,44 auf 1,72 Milliarden Dollar oder von 1,76 auf 2,18 Dollar pro Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,86 Dollar Gewinn je Aktie gerechnet. Die Einnahmen nach Abzug der Zinsaufwendungen stiegen um 30 Prozent auf 12,15 Milliarden Dollar und übertrafen den Factset-Konsens, der bei 11,54 Milliarden lag, ebenfalls.

3M wegen Lieferengpässen mit Gewinnrückgang

Der US-Mischkkonzern 3M hat im vierten Quartal wegen der Folgen aus den weltweiten Lieferengpässen weniger verdient. Die Markterwartungen konnte die 3M Corp allerdings komfortabel übertreffen. Einen Ausblick für das laufende Gesamtjahr will das Unternehmen erst am 14. Februar nennen.

General Electric mit Milliardenverlust im vierten Quartal

Hohe Belastungen etwa für Restrukturierungsmaßnahmen haben General Electric im vierten Quartal einen Milliardenverlust eingebracht. Bereinigt erzielte der Konzern einen Gewinn, der höher ausfiel als von Analysten erwartet.

Johnson & Johnson steigert Umsatz im Schlussquartal

Der vor seiner Aufspaltung stehende US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat das Jahr 2021 mit dem bisher stärksten Quartal bei den Covid-19-Impfstoffverkäufen abgeschlossen. In den drei Monaten bis Dezember wurde Covid-19-Impfstoff im Wert von 1,62 Milliarden Dollar verkauft, wobei der größte Teil an internationale Käufer geliefert wurde.

Lockheed Martin übertrifft im 4Q mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen

Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Lockheed Martin hat im vierten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Das Wachstum in den Bereichen Luftfahrt, Raketen und Feuerleitung sowie Rotations- und Missionssysteme glich einen Rückgang im Raumfahrtgeschäft aus, wie Lockheed Martin mitteilte.

Verizon verdient mehr als erwartet und gibt optimistische Prognose

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der sich fortsetzende Wechsel von Kunden zu unbegrenzten Tarifen habe das Wachstum der Mobilfunkumsätze getrieben, teilte die Verizon Communications Inc mit, und gab einen positiven Ausblick für das Ergebnis im laufenden Jahr.

