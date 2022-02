LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Ölkonzern Exxon hat im vierten Quartal von den gestiegenen Ölpreisen und höheren Raffineriemargen profitiert. Das Unternehmen schrieb wieder einen Gewinn, der höher ausfiel als von Analysten erwartet. Zudem will der Konzern nach über fünf Jahren Pause wieder Aktien zurückkaufen.

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird in den USA von der Federal Trade Commission (FTC) geprüft werden. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Damit liegt das Schicksal des rund 75 Milliarden Dollar schweren Deals in den Händen einer Behörde, deren Leiter Übernahmen durch mächtige Technologieunternehmen in Frage gestellt hat.

