LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Credit Suisse übergibt in Afrika einige Kunden an Barclays

Die Credit Suisse Group AG hat im Rahmen ihres Ausstiegs aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft in einigen afrikanischen Ländern eine Vereinbarung mit Barclays unterzeichnet. "Die Credit Suisse hat mit Barclays eine Vereinbarung über die Vermittlung von Private-Banking-Kunden unterzeichnet. Dies ist Teil des Plans, sich aus neun nicht zum Kerngeschäft gehörenden Wealth-Management-Märkten zurückzuziehen, vor allem in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, mit Ausnahme Südafrikas", sagte eine Sprecherin der Credit Suisse.

Cyberangriff auf News Corp könnte aus China gekommen sein

Die News Corp war Ziel eines Hackerangriffs, bei dem auf E-Mails und Dokumente einiger Mitarbeiter, darunter auch Journalisten, zugegriffen wurde. Der Cybersecurity-Berater des Unternehmens sagte, dass der Angriff wahrscheinlich dazu diente, Informationen zu sammeln, die den Interessen Chinas zugutekommen.

Aramco will 50 Mrd US-Dollar mit Aktienverkauf einnehmen - Kreise

Saudi-Arabien hat die Pläne wieder aufgenommen, weitere Aktien von Aramco an die Börse zu bringen. Nach Angaben von Personen, die mit der Strategie des Unternehmens vertraut sind, sollen Papiere für bis zu 50 Milliarden US-Dollar verkauft werden, was bei der derzeitigen Bewertung 2,5 Prozent des Unternehmens entspräche.

Schröder kandidiert für Aufsichtsrat von Staatskonzern Gazprom

Inmitten der Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine strebt der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nach einem weiteren Posten im staatlichen russischen Energiesektor. Der Staatskonzern Gazprom nominierte den Vertrauten von Kreml-Chef Wladimir Putin als Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Schröder solle am 30. Juni auf der Jahreshauptversammlung in Sankt Petersburg gewählt werden.

