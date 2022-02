LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Bitcoin-Bestände des Elektroautoherstellers hatten zum Ende des Jahres 2021 einen Wert von fast 2 Milliarden Dollar. Das geht aus einer Börsenpflichtmitteilung hervor. Im ersten Quartal 2021 hatte Tesla für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin erworben, den Fair Value seiner Bestände an der Kryptowährung bezifferte das kalifornische Unternehmen zum Jahresultimo mit 1,99 Milliarden Dollar. Den Buchwert seiner digitalen Vermögenswerte in der Bilanz gab Tesla zum Jahresende mit 1,26 Milliarden Dollar an.

Der Elektroautohersteller hat vergangenes Jahr 28.533 neue Mitarbeiter eingestellt und damit seine Belegschaft um 40,3 Prozent vergrößert. Wie aus dem Jahresbericht des US-Konzerns hervorgeht, hatten das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften zum 31. Dezember 2021 weltweit 99.290 Vollzeitbeschäftigte im Vergleich zu 70.757 Ende 2020.

hat eine Vorladung von der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wegen des uralten Tweets "Finanzierung gesichert" von CEO Elon Musk erhalten. Die Vorladung wurde im Jahresbericht von Tesla bekannt gegeben, der am Freitagabend auf dem Formular 10-K eingereicht wurde.

February 07, 2022 12:17 ET (17:17 GMT)