LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

muss sich einen neuen Finanzchef suchen. CFO Rene Just hört Ende März nach weniger als einem Jahr in diesem Amt auf. Das Forschungsunternehmen für seltene Krankheiten hat Miguel Coego Rios zum Interim Chief Financial Officer ernannt. Rios war zuletzt Vizepräsident und Geschäftsführer für Südeuropa bei Orphazyme A/S.

ILLIAD / VODAFONE

Das französische Telekomunternehmen Iliad hat ein Angebot zur Übernahme der italienischen Aktivitäten des britischen Konkurrenten Vodafone Group plc gemacht. Das sagte eine Sprecherin von Iliad dem Wall Street Journal. Das Angebot von Iliad bezieht sich auf sämtliche Anteile von Vodafone Italia, bestätigte die Sprecherin, die jedoch keine weiteren Details nannte. Vodafone lehnte eine Stellungnahme ab.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern hat im vierten Quartal 2021 seine Umsätze zwar mehr als verdoppelt, damit aber dennoch die Markterwartungen verfehlt. Mit dem Quartalsgewinn übertraf die Pfizer Inc dagegen den Analystenkonsens. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,08 Dollar nach 43 Cent vor einem Jahr. Von Factset befragte Analysten hatten lediglich mit 87 Cent gerechnet.

AMGEN

Der Biotechkonzern ist mit seinen Prognosen für das Jahr 2022 zwar hinter den Erwartungen der Wall Street zurückgeblieben, hat aber mit der Ankündigung eines großen Aktienrückkaufes für einen Kurssprung gesorgt. Das Biotechnologieunternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem bereinigten Gewinn von 17 bis 18 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 25,4 bis 26,5 Milliarden Dollar.

NVIDIA

Die geplatzte milliardenschwere Übernahme des britischen Chipentwicklers Arm von der japanischen Softbank wird Spuren in der Bilanz des US-Halbleiterherstellers Nvidia hinterlassen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 wird die Nvidia Corp eine Sonderbelastung in Höhe von 1,36 Milliarden US-Dollar verbuchen müssen, darunter auch eine Vorauszahlung von 1,25 Milliarden Dollar, die bei der Vertragsunterzeichnung geleistet wurde.

BOEING

Der US-Flugzeughersteller hat im Januar einen neuen Jetliner direkt an eine chinesische Fluggesellschaft ausgeliefert, den ersten seit 15 Monaten für den zweitgrößten Luftverkehrsmarkt der Welt. Boeing teilte mit, dass die China Eastern Airlines das Frachtflugzeug 777F erhalten hat. Es handelte sich um eine von 28 kommerziellen Auslieferungen, die Boeing im vergangenen Monat neben vier militärischen Versionen seiner Jetliner vornahm.

APPLE

führt eine so genannte Tap-to-Pay-Funktion ein, mit der Unternehmen und Einzelhändler mittels eines iPhones über Apple Pay, kontaktlose Kredit- und Debitkarten sowie andere digitale Geldbörsen abrechnen können, ohne dass weitere Hardware erforderlich ist. Apple kündigte an, dass die Funktion Zahlungsplattformen und App-Entwicklern zur Verfügung gestellt wird, um sie in ihre iOS-Apps zu integrieren und als Zahlungsoption für Geschäftskunden anzubieten.

