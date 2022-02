LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Warren Buffet und seine Investmentfirma Berkshire Hathaway haben nach eigenem Bekunden "keine Kenntnis" davon gehabt, dass Microsoft an einer 68,7 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Activision Blizzard gearbeitet hat. Der Investor hatte kurz vor dem Übernahmeangebot eine Beteiligung an dem Videospielhersteller gekauft.

Dupont verkauft Sparte für 11 Mrd US-Dollar an Celanese

Die Dupont de Nemours Inc hat eine Vereinbarung über den Verkauf eines Großteils ihres Geschäftsbereichs Mobility & Materials (M&M) geschlossen. Der Verkaufspreis belaufe sich auf 11 Milliarden US-Dollar in bar. Käuferin ist die Celanese Corp.

Natwest erzielt im Schlussquartal wieder einen Gewinn

Die Natwest Group plc hat im vierten Quartal mehr verdient und dabei die Markterwartungen übertroffen. Die Bank kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen Pfund Sterling an, umgerechnet 900 Millionen Euro. Die britische Bank erzielte einen operativen Vorsteuergewinn von 635 Millionen Pfund, verglichen mit einem Verlust von 6 Millionen Pfund im vierten Quartal 2020.

General Electric warnt vor Belastungen wegen Lieferketten-Problemen

General Electric (GE) warnt vor möglichen Belastungen für den Gewinn im ersten Halbjahr wegen Lieferketten-Problemen und Arbeitskräftemangel. Auch die hohe Inflation dürfte sich auswirken, heißt es in einem Schreiben des US-Konzerns an Investoren. Die GE-Aktie verliert an der Wall Street daraufhin 5,7 Prozent an Wert.

