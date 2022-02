LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

verstärkt den Aufsichtsrat mit Experten für Nachhaltigkeit und Luxusgüterindustrie. Auf der Hauptversammlung am 29. April werden zwei Aufsichtsratsposten neu besetzt. Die derzeitigen Aufsichtsräte Bader M. Al Saad und Clemens Börsig scheiden nach Ablauf ihres Mandats mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Gremium aus. Als Nachfolger werden Polly Courtice und Marco Gobbetti vorgeschlagen.

SYMRISE

Der Aromen- und Geschmacksstoffhersteller baut sein Geschäft im Bereich Tiernahrung mit einer Übernahme in China aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Wing Pet Food, einen Hersteller von Geschmackslösungen für Heimtierfutter. Den Kaufpreis für das Unternehmen, das 2020 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielte, nannte Symrise nicht.

K+S

Beim Düngemittelkonzern stehen Veränderungen im Vorstand ins Haus. Der Aufsichtsrat habe sich mit Finanzvorstand Thorsten Boeckers in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, das Vertragsverhältnis des 46-Jährigen Ende Februar dieses Jahres aufzuheben, teilte die K+S AG mit. Zugleich bestellte der Aufsichtsrat Christian H. Meyer zum neuen Finanzvorstand

EVONIK

Der Spezialchemiekonzern stärkt seinen Methionin-Produktionshub in den USA. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben am Standort Mobile im US-Bundesstaat Alabama eine Methylmercaptan-Anlage bauen. Die Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen. Das Investitionsbudget bezifferte die Evonik Industries AG auf rund 150 Millionen Euro über drei Jahre.

ENBW

Der Energiekonzern prüft einen Beteiligungsverkauf für seine Übertragungsnetz-Tochter TransnetBW, um sich Kapital für Investitionen zu verschaffen. Wie der Versorger mitteilte, prüft man für TransnetBW einen langfristigen Finanzpartner für eine Minderheitsbeteiligung von maximal 49,9 Prozent zu suchen.

PFEIFFER VACUUM

Die Aktionäre können sich dank einer guten Geschäfts- und Liquiditätsentwicklung 2021 über eine deutlich höhere Dividende als im Vorjahr freuen. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, will es 4,08 Euro je Aktie als Dividende zahlen, was einer Ausschüttungsquote von 65 Prozent des Nachsteuergewinns 2021 entspricht. Im Vorjahr hatte die Dividende 1,60 Euro betragen, damals wurden 50 Prozent ausgeschüttet.

VODAFONE

will sich von einem Teil ihrer Beteiligung an dem indischen Telekominfrastrukturunternehmen Indus Towers Ltd trennen. Der britische Telekomkonzern teilte mit, er führe Gespräche darüber, nannte aber keine finanzielle Details.

STELLANTIS

Der Autokonzern ist darauf vorbereitet, seine Produktion in Russland zu verlagern oder einzuschränken, falls westliche Sanktionen den dortigen Betrieb behindern sollten. Stellantis-Chef Carlos Tavares sagte, er sei sich nicht sicher, wie sich die westlichen Sanktionen auf das Werk in Kaluga, südöstlich von Moskau gelegen, auswirken würden.

PFIZER

Der Pharmakonzern hat am Mittwoch mit der Auslieferung des Corona-Medikaments Paxlovid in Deutschland begonnen. 40.000 Packungen seien seit dem Morgen unterwegs zum Pharmagroßhandel, sagte eine Sprecherin von Pfizer Deutschland der Nachrichtenagentur AFP. Diese sollten laut Planungen im Laufe des Mittwochs dort ankommen.

LENOVO

setzt auf höherpreisige Premium-Laptops, um das Wachstum auch nach mehreren Quartalen mit Rekordgewinnen aufrechtzuerhalten. Erwartet wird, dass sich die steigende weltweite PC-Nachfrage nach dem Höchststand 2021 abschwächen wird. "Das vergangene Jahr war definitiv das Spitzenjahr, daher wird das Wachstum in diesem Jahr wahrscheinlich nicht so stark sein", sagte Chief Executive Yang Yuanqing dem Wall Street Journal.

