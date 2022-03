LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Bei der Prosiebensat1 Media rückt der geplante Börsengang der Parshipmeet Group wegen des Ukraine-Kriegs in den Hintergrund. "Die aktuelle Krise lässt eine wertschaffende Transaktion derzeit nicht zu", sagte Vorstandschef Rainer Beaujean bei der Bilanzpressekonferenz. Ausschließen, dass das IPO noch dieses Jahr noch stattfindet, wollte er nicht. "Ich schließe gar nichts aus für dieses Jahr."

PROGRESS-WERK OBERKIRCH

Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) ist im vergangenen Jahr trotz eines schwierigen Marktumfelds in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz habe sich auf 404,3 (Vj 371,2) Millionen Euro verbessert, teilte das Unternehmen mit. Das EBIT sei auf 21,8 Millionen Euro gestiegen, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 10,1 Millionen Euro angefallen war. Das Periodenergebnis gab PWO mit plus 14,7 (Vj minus 11,7) Millionen Euro an.

VODAFONE

Der Mobilfunkbetreiber hat sich von Teilen seiner Beteiligung an der indischen Indus Towers Ltd getrennt. Wie der Konzern mitteilte, hat er mit dem Verkauf von 63,9 Millionen Aktien umgerechnet rund 170 Millionen Euro eingenommen.

TESLA

Für die "Gigafactory" des US-Elektroautobauers Tesla in Brandenburg steht offenbar die umweltrechtliche Genehmigung kurz bevor. Wie mehrere Medien berichteten, soll die finale Genehmigung am Freitag erteilt werden. Für Freitagnachmittag lud die Staatskanzlei in Potsdam zu einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) ein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 12:57 ET (17:57 GMT)