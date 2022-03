LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Eine neue Billigfluggesellschaft mit Sitz in der Dominikanischen Republik kauft bis zu 35 Jets des Typs 737-8 MAX. Arajet, der Markenname von Dominican Wings SA, will im Mai Flüge in der Karibik aufnehmen und dann in die USA expandieren. Das Unternehmen zielt auf die geschätzten 2,2 Millionen im Ausland lebenden Dominikaner in Märkten wie New York und Boston ab, die nach Angaben der Fluggesellschaft von den bestehenden Diensten ausgeschlossen sind.

INTEL

will am Dienstag bekanntgeben, wo in Europa er künftig Halbleiter herstellen wird. Angekündigt ist eine Pressekonferenz mit Intel-Chef Pat Gelsinger. Intel will Medienberichten zufolge Chipfabriken in Europa errichten, einen Forschungsstandort sowie Werke für Tests und das Verpacken der Halbleiter. Deutschland gilt als ein Favorit. Medienberichten zufolge ist die Wahl für eine Fabrik bereits auf den Standort Magdeburg gefallen.

MODERNA

hat mit einer klinischen Phase-1-Studie ihres experimentellen HIV-Impfstoffs begonnen. Bei der Studie handelt es sich um eine offene, randomisierte Studie, die den mRNA-Impfstoff bei 100 HIV-negativen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren untersucht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 13:34 ET (17:34 GMT)