LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 2,56 Euro (Vorjahr: 2,21 Euro) je Vorzugsaktie und auf 2,554 Euro (Vorjahr: 2,204 Euro) je Stammaktie erhöhen. Dies entspricht einer Steigerung um rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Volkswagen-Muttergeselschaft mitteilte.

THYSSENKRUPP

Die Zukunftspläne für die Stahlsparte von Thyssenkrupp dürfen auf Sicht der Arbeitnehmervertreter wegen des Ukraine-Kriegs nicht ins Hintertreffen geraten. "Wir erwarten aus Essen eine klare Richtungsentscheidung noch in diesem Jahr", sagte der für die Duisburger Tochter zuständige Betriebsratschef Tekin Nasikkol. "Nichtstun ist keine Option. Abwarten auch nicht. Ich fordere Klarheit für den Stahl." Die Weichen dafür müssten bei der nächsten geplanten Aufsichtsratssitzung am 24. März gestellt werden.

NEMETSCHEK

schlägt der Hauptversammlung am 12. Mai 2022 eine Dividendenanhebung um 30 Prozent auf 0,39 Euro je Aktie vor. Nemetschek würde damit zum neunten Mal in Folge die Dividende erhöhen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Ausschüttungssumme soll auf auf 45,0 Millionen Euro steigen. Der Konzern hatte 2021 den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 14,2 Prozent auf 681,5 Millionen Euro gesteigert und eine EBITDA-Marge von 32,6 (Vorjahr: 28,9) Prozent erzielt.

ENI

hat ihren strategischen Plan für den Zeitraum bis 2025 vorgestellt, der sich auf Energiesicherheit und Emissionsreduzierung konzentriert. Für das laufende Jahr erhöhen die Italiener ihre Dividende. Der Öl- und Gaskonzern erklärte, er wolle seinen Weg zu Netto-Null-Emissionen beschleunigen und die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen bis 2030 um 35 Prozent und bis 2040 um 80 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2018 senken.

SANOFI

bringt das von ihr ausgegliederte Unternehmen für pharmazeutische Wirkstoffe, Euroapi, in der ersten Jahreshälfte an die Pariser Börse Euronext. Der französische Staat werde eine Beteiligung an dem Unternehmen halten, teilte der Pharmakonzern mit.

MODERNA

Eine neue Reihe von Patentklagen im Zusammenhang mit der Technologie hinter den auf Boten-RNA basierenden Covid-19-Impfstoffen erhöht die Risiken für Moderna-Investoren. Die Klagen stammen von Alnylam Pharmaceuticals, das 2018 als erster Arzneimittelhersteller die Zulassung für ein Medikament erhielt, das Lipid-Nanopartikel verwendet, ein Schlüsselelement des mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffs.

TOYOTA

muss die meisten Werke in Japan in der kommenden Woche für mehrere Tage schließen. Der Grund sei ein Teilemangel, der durch das Erdbeben der Stärke 7,4 verursacht wurde, das den Osten Japans am Mittwoch erschütterte. Toyota teilte mit, dass einige seiner Zulieferer von dem Beben betroffen waren und nicht genügend Teile liefern konnten.

