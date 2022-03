LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Air Canada stockt seine Flotte mit Maschinen von Airbus auf. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es 26 Flugzeuge des Typs A321neo in der Version mit extra großer Reichweite bestellt, die sämtliche Routen in Nordamerika und ausgewählte transatlantische Strecken bedienen können. Die Flugzeuge sollen über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem ersten Quartal 2024 geliefert werden.

Russischer Stahlkocher Evraz leistet Kuponzahlung auf Anleihe

Der russische Stahlkocher Evraz hat eine am 21. März fällige Kuponzahlung für eine Eurobond-Anleihe in Höhe von 704,1 Millionen US-Dollar geleistet. Der Konzern hatte am Montag zunächst mitgeteilt, die Kuponzahlung in Höhe von 18,9 Millionen Dollar sei im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch blockiert worden. Am Dienstag gab die Evraz plc nun bekannt, sie sei von der Bank of New York Mellon Corp. informiert worden, dass der Betrag mit dem entsprechenden Konto verrechnet wurde.

Volvo Cars warnt vor zunehmenden Chip-Engpässen - Absatzprognose schwach

Der Premiumautohersteller Volvo hat überraschend vor zunehmenden Halbleiter-Engpässen gewarnt. Die Produktion werde voraussichtlich im gesamten zweiten Quartal wegen der fehlenden Verfügbarkeit eines bestimmten Chip-Typs beeinträchtigt sein, teilte der schwedische Konzern mit. Volvo rechnet im Gesamtjahr 2022 wegen der Versorgungsproblematik nur mit einem geringen Absatzplus. Bisher hatte der Konzern nur angekündigt, dass der Absatz steigen soll.

Tesla übergibt in Grünheide die ersten Autos "made in Germany"

Im November 2019 hatte Tesla-Chef Elon Musk den Bau einer Fabrik im Berliner Umland angekündigt - etwas mehr als zwei Jahre später hat der US-Elektroautobauer nun im brandenburgischen Grünheide mit der Auslieferung der ersten Tesla-Fahrzeuge "made in Germany" begonnen. Wie das Unternehmen zum offiziellen Produktionsstart mitteile, wurden zunächst 30 Model Y von Tesla an Kunden übergeben.

Früherer Voestalpine-CEO Eder zum AR-Vorsitzenden gewählt

Der langjährige Vorstandschef von Voestalpine, Wolfgang Eder, leitet künftig den Aufsichtsrat des österreichischen Spezialstahlkonzerns. Eder übernimmt die Leitung des Kontrollgremiums mit Wirkung des neuen Geschäftsjahres am 1. April. Er folgt auf Joachim Lemppenau, der nach 18 Jahren den Vorsitz im Kontrollgremium abgibt.

