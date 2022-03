LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Logistikunternehmen DHL und die Deutsche Bahn (DB) wollen bis Ende 2023 gemeinsam an insgesamt 800 Bahnhöfen Packstationen einrichten. "Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt sind ideale Standorte für die neuen Packstationen", erklärte der Vorstandsvorsitzender der DB Station & Service AG, Bernd Koch. Ziel sei es, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, die Bahn im Alltag zu nutzen.

Im Vorstand der DZ Bank gibt es einen Wechsel. Der Aufsichtsrat hat die Standard-Chartered-Managerin Souad Benkredda mit Wirkung zum 1. September als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie soll das Ressort von Wolfgang Köhler übernehmen, der für das Kapitalmarktgeschäft sowie das Konzern-Treasury zuständig ist. Er wird zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheiden, dem er seit 2007 angehört.

Der Autozulieferer Elringklinger hat Vorstandschef Stefan Wolf länger an das Unternehmen gebunden. Der Vertrag des Managers sei vorzeitig um weitere vier Jahre bis Ende Januar 2027 verlängert worden. Wolf ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Der chinesische Großaktionär des Roboterherstellers Kuka hat Details zur geplanten Herausdrängung der Minderheitsaktionäre genannt. Die Guangdong Midea Electric Co, die über 95 Prozent an der Kuka AG hält, will die verbliebenen Aktionäre mit 80,77 Euro in bar abfinden.

Der neue Siemens-Gamesa-CEO Jochen Eickholt sieht die Lösung der Probleme beim Hochlauf der neuen großen Onshore-Windturbine 5.X als Schlüssel für den Turnaround des Windkraftgeschäfts an Land insgesamt. "Wenn wir die Probleme hier fixen, dann können wir die Onshore insgesamt fixen", sagte der Manager auf der Hauptversammlung des Unternehmens.

Die Synlab AG will eigene Aktien für langfristige Anreiz- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zurückkaufen. Mindestens einmal jährlich soll hierfür die dafür erforderliche Anzahl von Aktien bestimmt werden, und es sollen entsprechende Programme eingeleitet werden. Zudem sei ein Aktienrückkaufprogramm für 2022 über maximal 16,5 Millionen Euro beschlossen worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Geschäftstätigkeit der zyprischen RCB Bank eingeschränkt und die Bestellung eines vorläufigen Verwalters beschlossen. Die RCB Bank darf keine neuen Einlagen entgegennehmen, keine neuen Kredite gewähren und keine neuen Investitionen tätigen. Zuvor hatte die Bank bereits selbst beschlossen, kein Bankgeschäft mehr zu verfolgen.

Der US-Finanzinvestor KKR hat sein Interesse an der Telecom Italia Medienberichten zufolge bekräftigt. KKR habe in einem Brief bestätigt, weiterhin an einer Übernahme des ehemaligen Staatsmonopolisten interessiert zu sein, berichten Bloomberg und Reuters. Der Investor führe Gespräche mit den Behörden zu dem Thema. Die Telecom-Italia-Aktie legt am Nachmittag kräftig zu.

Der französische Ölkonzern Totalenergies hat Pläne zur Verringerung seines Ausstoßes klimaschädlicher Emissionen bis 2030 vorgelegt. Der Konzern will den Methan-Ausstoß der von ihm betriebenen Anlagen bis 2025 zunächst um 50 Prozent und bis 2030 um 80 Prozent senken, jeweils im Vergleich zu dem Niveau von 2020. Das routinemäßige Abfackeln von Gas auf Ölfeldern soll 2030 enden.

