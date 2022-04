LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Exxon warnt vor Milliarden-Abschreibung auf russisches Projekt

Dem US-Ölkonzern Exxon Mobil könnte sein Engagement in Russland teuer zu stehen kommen. Das Unternehmen arbeite daran, seine Aktivitäten an einem russischen Projekt einzustellen. Der gesamte Buchwert des Exxon-Investments in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar müsse aber möglicherweise abgeschrieben werden.

Bankenverband: Reform der privaten Einlagensicherung beschlossen

Die Delegiertenversammlung des Bankenverbandes hat heute dem Vorschlag des Vorstandes zur Reform der freiwilligen Einlagensicherung zugestimmt. Damit könne die Reform wie geplant zum 1. Januar 2023 in Kraft treten, gab der Bundesverband deutscher Banken bekannt. Mit der umfassenden Reform stellten die privaten Banken die Einlagensicherung grundlegend neu auf.

Süßwarenindustrie warnt wegen Ukraine-Kriegs vor existenzbedrohender Lage

Die deutsche Süßwarenindustrie sieht sich durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in ihrer Existenz bedroht. "Schon mit der Corona-Pandemie haben sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen, aber auch der Transport massiv verteuert", erklärte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Der Ukraine-Krieg habe diese Situation verschärft und zwar "drastisch und in existenzbedrohendem Maße". Der BDSI warnte insbesondere vor den Folgen von Energieengpässen.

April 04, 2022 13:02 ET (17:02 GMT)