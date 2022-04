LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft Mutares sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine gleichbleibende Dividende erhalten. Wie die Mutares SE & Co. KGaA mitteilte, will sie der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von 1,00 Euro und einer Sonderausschüttung von 50 Cent. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 1,50 Euro.

Benetton-Familie gegen mögliche Zerschlagung von Atlantia

Die Holding-Gesellschaft der Benetton-Familie ist gegen eine mögliche Zerschlagung der italienischen Atlantia SpA. Wie die Edizione SpA mitteilte, spricht sie mit dem Finanzinvestor Blackstone über eine mögliche Transaktion im Zusammenhang mit Atlantia.

CI Financial will US-Vermögensverwaltungssparte an die Börse bringen

Die kanadische CI Financial Corp will ihr größtes Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA an die Börse bringen. Das kanadische Vermögensverwaltungsunternehmen teilte mit, dass es bis zu 20 Prozent der Gesellschaft im Rahmen eines US-Börsengangs veräußern wolle, aber Mehrheitsaktionär bleibe werde.

Öltanker-Riesen Frontline und Euronav schließen sich zusammen

Zwei Tankerriesen bündeln ihre Kräfte: Die norwegische Frontline Ltd und die belgische Euronav NV haben sich auf einen Zusammenschluss verständigt. Aus dem Zusammengehen dieser beiden Öltankergrößen würde einer der weltweit größten Tankschiffeigner hervorgehen. Die geplante Transaktion sieht den Tausch von 1,45 Frontline-Aktien für jede Euronav-Aktie vor. Dadurch würden Euronav-Aktionäre 59 Prozent am fusionierten Unternehmen halten und Frontline-Investoren 41 Prozent.

Walmart erhöht Löhne für eigene Lkw-Fahrer

Der US-Einzelhandelsriese Walmart erhöht, um seine Lieferkette reibungslos am Laufen zu halten, die Löhne für seine eigenen Lkw-Fahrer. Zudem weitet das Unternehmen nach eigenen Angaben das Programm aus, mit denen bestehende Mitarbeiter zu Fahrern ausgebildet werden können.

