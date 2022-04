LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub spürt weiterhin die Folgen angespannter Lieferketten. "Wir haben nach wie vor ein Verfügbarkeitsproblem bei manchen Rohstoffen, und das vor allem in Nordamerika aber auch in Europa", sagte Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender des im MDAX notierten Konzerns. Das könne ein Grund-Öl, ein Additiv-Paket oder eine einzelne Chemikalie sein. "Wenn man 25 Teile für ein Produkt benötigt und es fehlt eins, steht der gesamte Produktionsprozess still", erklärte der Manager. In der Summe läuft es operativ für den Mannheimer Konzern trotz der Engpässe aber gut.

Zalandos Ex-Co-CEO Ritter erhielt im Abschiedsjahr gut 89 Mio EUR

Die Zalando-Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns am 18. Mai unter anderem den Vergütungsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr billigen, nach dem der ehemalige Co-CEO Rubin Ritter insgesamt rund 89 Millionen Euro erhalten hat. Damit ist Ritter voraussichtlich der absolute Spitzenverdiener auch unter den weiter amtierenden DAX-Chefs. Dem Geschäftsbericht zufolge entfiel bei Ritter in seinem letzten Jahr als Co-CEO bei Zalando der größte Vergütungsanteil auf ausgeübte Aktienoptionen für die Jahre 2011 bis 2013 - also noch vor dem Börsengang 2014 des Berliner Online-Marktplatzes für Mode, der seit September 2021 im DAX notiert ist.

Ferrero erweitert Rückruf von Kinder-Produkten in Arlon

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero SpA stellt im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung zu Salmonellen, die in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelsicherheitsbehörden stattfinden, vorübergehend den Betrieb in seinem Werk im belgischen Arlon ein. Mit sofortiger Wirkung werde die gesamte Produktion von Kinder Überraschung, Kinder Mini Eggs, Kinder Überraschung Maxi 100g und Kinder Schokobons zurückgerufen, die in Arlon hergestellt werden, teilte Ferrero mit.

