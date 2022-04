LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Robert Bosch GmbH und der US-Cloudanbieter Amazon Web Services (AWS) haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Transport- und Logistikbranche zu erhöhen. Bosch will hierbei eine Logistik-Plattform für digitale Dienstleistungen auf AWS entwickeln, deren Herzstück ein Marktplatz für digitale Dienstleistungen darstellen soll. AWS steuere seine umfassenden Cloud-Angebote sowie Expertise bei.

hat sich mit der Robert Bosch GmbH über die Übernahme der Anteile am bisher gemeinsam geführten europäischen und japanischen Nutzfahrzeuggeschäft geeinigt und damit einen Rechtsstreit beendet. Wie das Unternehmen mitteilte, wird gegen die Zahlung eines Kaufpreises von 360 Millionen Euro die Knorr-Bremse AG die Anteile von jeweils 20 Prozent übernehmen und alleiniger Gesellschafter der Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH und der Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan Ltd. werden.

Die Marke Obi ist auf dem russischen Markt Geschichte: Alle juristischen Einheiten in Russland seien "ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen" worden, teilte die Baumarktkette am Mittwoch mit. Damit bestätigte Obi russische Medienberichte vom Dienstag, allerdings war da von einem Verkauf die Rede, nicht von einer Abgabe der Filialen ohne jeden Kaufpreis. Der Name des Investors wurde nicht genannt.

Die Electricite de France SA (EDF) will ihre Ausgaben für die Entwicklung erneuerbarer Energien in diesem Jahr um fast 30 Prozent erhöhen. Damit will der französische Energiekonzern seine Position im Geschäft mit grünem Wasserstoff stärken, wie zwei Führungskräfte sagten. EDF gab im vergangenen Jahr fast 2 Milliarden Euro für erneuerbare Energien aus und will diesen Betrag 2022 deutlich erhöhen, wie der CEO von EDF Renewables, Bruno Bensasson, sagte.

Der britische Pharmakonzern stärkt seine Pipeline an Krebsmedikamenten mit der Akquisition der Sierra Oncology Inc. für 1,9 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei das Medikament Momelotinib. Es wurde zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs, der Myelofibrose, entwickelt. Sierra will das Medikament schon in den kommenden Wochen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Prüfung einreichen. Glaxo rechnet schon im nächsten Jahr mit ersten Umsätzen.

hat auf seiner Hauptversammlung das Magenziel für 2022 und seine Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre bekräftigt. Der Automobilhersteller bestätigte in einer Präsentation seine Prognose für eine zweistellige bereinigte operative Marge in 2022 sowie einen positiven industriellen freien Cashflow. Der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep gehören, bestätigte zudem, dass bis 2025 eine Dividendenquote von 25 bis 30 Prozent gelten und bis zu 5 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden sollen.

Der französische Musikstreamingdienst steht kurz vor einer Börsennotierung mit Hilfe einer bereits gelisteten Zweckgesellschaft (SPAC). Unterstützung kommt von der Familie, die hinter dem Luxusriesen Kering SA steht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Deezer befindet sich in Gesprächen über eine Fusion mit der an der Pariser Börse notierten I2PO SA, so die Personen. Der Abschluss der Transaktion könnte in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, so die Personen. Eine Bewertung des Deals ist nicht bekannt.

hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn verbucht, als Analysten von der Wall Street erwartet hatten. Der Nettogewinn fiel im Berichtszeitraum auf 8,28 Milliarden Dollar bzw. 2,63 Dollar je Aktie, gegenüber 14,3 Milliarden bzw. 4,50 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen fielen von 32,3 auf 30,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut einer Factset-Umfrage einen Gewinn von 2,72 Dollar je Anteilsschein bei Einnahmen von 30,59 Milliarden Dollar erwartet.

April 13, 2022 12:31 ET (16:31 GMT)