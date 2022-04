LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

RBC Capital zumindest weitgehend den Erwartungen entsprach. Rio Tinto und BHP verloren bis zu 5,9 Prozent. Der Kurs des Bezahldienstleisters EML stürzte nach einer Ausblicksenkung um 39 Prozent ab.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

RWE

Der RWE-Investor Union Investment wird einen Antrag des aktivistischen Investors Enkraft zur Hauptversammlung des Energiekonzerns mit dem Ziel einer raschen Abspaltung der Kohlesparte nicht unterstützen. "Eine schnelle Abspaltung des Braunkohlegeschäfts, wie Enkraft sie jetzt fordert, halten wird nicht für zielführend", so Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit/ESG im Portfoliomanagement von Union Investment, in einem Statement zur RWE-Hauptversammlung.

TWITTER

Die EU-Kommission hat den neuen Twitter-Eigentümer Elon Musk zur Einhaltung der geplanten neuen Regeln für Internetkonzerne in Europa aufgerufen. Twitter müsse sich "vollständig an die europäischen Regeln anpassen", sagte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Dienstag in Brüssel. Dies gelte etwa beim Kampf gegen Online-Mobbing, Kinderpornographie oder Aufrufen zu Anschlägen.

GENERAL ELECTRIC

hat seinen Verlust im vergangenen Jahr eingegrenzt und bei Umsatz und Ergebnis besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings wird das US-Industriekonglomerat wegen der hohen Inflation und anderen Faktoren beim Ausblick vorsichtiger. GE verbuchte einen Nettoverlust je Aktie von 0,99 Dollar nach einem Fehlbetrag von 2,61 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um Sonderposten erzielte GE einen Gewinn je Aktie von 24 Cent.

3M

hat im ersten Quartal 2022 besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn im Auftaktquartal ging zwar auf 1,299 Milliarden US-Dollar bzw 2,26 Dollar je Aktie zurück, von 1,624 Milliarden bzw 2,77 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente 3M mit 2,65 Dollar je Aktie jedoch mehr, als Analysten mit im Mittel 2,32 Dollar je Anteilsschein veranschlagt hatten.

UPS

hat im ersten Quartal seinen Umsatz gesteigert, da höhere Versandtarife den Rückgang bei der Anzahl der versendeten Pakete mehr als ausglichen. Der Konzern meldete einen Umsatzanstieg von mehr als 6 Prozent, obwohl weltweit täglich 3,6 Prozent weniger Pakete versandt wurden, darunter ein Rückgang von 3 Prozent in den USA und einer von 6,7 Prozent auf den internationalen Märkten.

RAYTHEON

hat mit dem Quartalszahlen zwar die Schätzungen der Analysten erreicht, wegen der Sanktionen gegen Russland aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Raytheon bekräftigte seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 4,60 bis 4,80 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz wird auf 67,75 bis 68,75 Milliarden Dollar geschätzt und liegt damit unter der im Januar angegebenen Spanne von 68,5 bis 69,5 Milliarden.

UNITED AIRLINES

startet die größte transatlantische Expansion ihrer Geschichte mit 30 neuen oder wieder aufgenommenen Flügen. UAL habe seit langem mit einer starken Nachfrageerholung gerechnet und biete Kunden nun mehr Möglichkeiten und Zugang als je zuvor, sagte Patrick Quayle, Senior Vice President of International Network and Alliances bei United.

===

