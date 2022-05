LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der weltweit führende Hersteller für Autobusse, Daimler Truck, will sein Angebot für CO2-neutrale Fahrzeuge deutlich ausbauen. "Wir wollen bis 2030 für jedes unserer Segmente in unseren wichtigsten Märkten lokal CO2-neutrale Antriebe anbieten", erklärte der Leiter im Bereich Busse bei Daimler, Till Oberwörder. Spätestens ab 2030 würden im europäischen Stadtbus-Segment nur noch CO2-neutrale Nutzfahrzeuge angeboten und nicht mehr in Dieselfahrzeuge investiert.

DEUTSCHE TELEKOM

Bei der Deutschen Telekom stehen die Zeichen auf Streik. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ruft sie vor der dritten Verhandlungsrunde zu vollschichtigen Warnstreiks mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten in dieser Woche ab Dienstag auf. "Das von den Arbeitgebern in der zweiten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot ist völlig unzureichend", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. Eine Annahme dieses Angebots würde für die Beschäftigten keinen hinreichenden Ausgleich der steigenden Lebenshaltungskosten ermöglichen.

ADLER GROUP

Die Aktionärsvereinigung SdK prüft Schadenersatzansprüche für Aktionäre und Anleiheinhaber von Adler und fordert einen "personellen Neuanfang auf allen Ebenen der Adler-Gruppe". Die Forderung bezieht sich auf Vorstands- wie auch auf Verwaltungsrats- bzw. Aufsichtsratsebene bei der Adler Group SA, der Adler Real Estate sowie der Consus Real Estate. Der Umgang der Gremien mit den Ergebnissen und den Versagungsvermerken in den Konzernabschlüssen habe "jegliches Vertrauen in die Organe der Gesellschaften zerstört und die Unternehmensgruppe in eine tiefe Unternehmenskrise gestürzt", teilte die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger mit.

ALSTRIA OFFICE

hat im ersten Quartal trotz höherer Mieteinnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen, an dem sich der kanadische Investor Brookfield mit einem Übernahmeangebot mittlerweile die Mehrheit gesichert hat, verwies auf höhere Grundstücksbetriebskosten. Der Ausblick wurde bestätigt.

G-III APPAREL GROUP

Alleiniger Besitzer der Marke Karl Lagerfeld ist ab sofort das US-Bekleidungsunternehmen G-III Apparel Group: Es stockte seinen Anteil von bisher 19 Prozent an der Marke auf 100 Prozent auf und zahlte dafür 200 Millionen Euro. Bisheriger Besitzer der 81 Prozent war eine Gruppe privater und institutioneller Investoren.

APPLE

Die EU-Kommission wirft Apple vor, seine dominante Marktposition auf dem Markt für mobile Geldbörsen auszunutzen. Wie die Brüsseler Kartellwächter mitteilten, behindert der US-Konzern den Wettbewerb durch Beschränkung des Zugangs zu einer Standardtechnologie (NFC) für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten in Geschäften.

PFIZER

Das Corona-Medikament Paxlovid reduziert nach Angaben des Konzerns nicht signifikant das Risiko, das Virus an die anderen Mitglieder seines Haushalts weiterzugeben. Pfizer hat Paxlovid als Prophylaxe in einer klinischen Studie der Phase 2/3 untersucht. Das Medikament habe zwar das Risiko vermindert, eine bestätigte und symptomatische Corona-Infektion zu weiterzugeben, so Pfizer. Die Ergebnisse seien aber statistisch nicht signifikant gewesen.

