LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Anlässlich der offiziellen Verkündung der Zusammenarbeit von Volkswagen mit dem US-Chipkonzern Qualcomm bekräftigt der Wolfsburger Konzern seine Pläne für das automatisierte Fahren nach Level 4 in vier Jahren. "Im Jahr 2026 werden wir mit unserem Volkswagen-Projekt #Trinity für das automatisierte Fahren Level 4 bereit sein - dafür brauchen wir einen leistungsstarken Chip", heißt es in einem Beitrag von VW-CEO Herbert Diess auf Linkedin. Für den Elektrowagen Trinity des Konzerns soll eine neue Fabrik in Wolfsburg entstehen.

ADLER

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei ihrer Jahrespressekonferenz dem Eindruck widersprochen, dass es sich bei den Problemen des Immobilienkonzerns Adler um ein "neuen Fall Wirecard" handeln könnte. Bafin-Chef Mark Branson sprach von einem "völlig anders gelagerten Fall". Der für Wertpapieraufsicht zuständige Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch verwies darauf, dass die Bafin bei Adler bereits im vergangenen Sommer eine Bilanzprüfung eingeleitet habe.

BIOGEN

Nach der Pleite mit dem Alzheimer-Medikament Aduhelm macht Biogen-CEO Michel Vounatsos seinen Platz frei. Das Pharmaunternehmen versucht derweil mit einschneidenden Maßnahmen und einer Verkleinerung der Belegschaft die Kosten erheblich zu drücken und einen Neuanfang zu machen.

ELMOS SEMICONDUCTOR

wird nach einem starken Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie der Chipkonzern mitteilte, hat er die Prognose für 2022 auf Basis des aktuellen Auftragsbestands und den dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten angehoben.

EXXON MOBIL

trennt sich von Geschäften in Rumänien. Wie die Exxon Mobil Corp mitteilte, verkauft sie ein mit dem Konzern verbundenes Förderunternehmen in Rumänien an den staatlichen Gasproduzenten Romgaz für mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Der Verkauf, der im zweiten Quartal abgeschlossen werden soll, umfasst die ExxonMobil Exploration & Production Romania und einen Anteil an dem Feld XIX Neptun im Schwarzen Meer. OMV Petrom, die von der österreichischen OMV AG kontrolliert wird, wird den Betrieb des Feldes übernehmen.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern hat im ersten Quartal von der starken Nachfrage nach seinem Corona-Medikament Paxlovid und dem mit der Mainzer Biontech SE entwickelten Impfstoff profitiert. Der Gewinn schoss stärker als erwartet in die Höhe. An der Umsatzprognose für das Gesamtjahr hält Pfizer fest, während die Ergebnisprognose wegen einer Bilanzierungsänderung leicht reduziert wurde.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2022 12:43 ET (16:43 GMT)