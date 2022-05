LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will sich angesichts der starken Nachfrage nach Luxusmodellen noch stärker auf dieses Marktsegment fokussieren und bis Mitte des Jahrzehnts dadurch eine höhere als bisher geplante Rendite erzielen. "Mit der weiteren Ausgestaltung und Aufwertung der Luxusstrategie will Mercedes-Benz nun die strukturelle Profitabilität nochmals steigern", kündigte der DAX-Konzern anlässlich seines Strategie Updates an. In einem günstigen Umfeld soll die Umsatzrendite rund 14 Prozent erreichen.

MERCEDES-BENZ

will angesichts der stärkeren Konzentration auf margenstarke Luxusmodelle das Angebot im Einstiegssegment deutlich reduzieren. "Im Entry Luxury Bereich wird das Unternehmen die Anzahl der Karosserievarianten von sieben auf vier reduzieren", kündigte der DAX-Konzern an. Auf die Frage in der Medienkonferenz, ob die A- oder B-Klasse perspektivisch wegfallen würden, sagte CEO Ola Källenius: "Wir werden den Einstiegspunkt von Mercedes-Benz neu definieren, den Rest überlasse ich ihrer Fantasie."

AIRBUS

hat von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) den Auftrag erhalten, eine Weltraummission zur Beobachtung von Gravitationswellen weiterzuentwickeln. Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat bereits einige der für die Mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna) erforderlichen Schlüsseltechnologien im Rahmen einer anderen ESA-Mission entwickelt und gebaut, die erfolgreich im Weltraum getestet wurden. Die Mission LISA Pathfinder (LPF) startete am 3. Dezember 2015 und endete im Juli 2017.

MCDONALD'S

Wenige Tage nach der Ankündigung, den russischen Markt zu verlassen, hat McDonald's Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der US-Konzern mitteilte, verkauft er sein Russland-Geschäft an den bisherigen Lizenznehmer Alexander Govor.

TSMC

Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) erwägt den Bau einer Halbleiterfabrik in Singapur. Damit wolle der Konzern dem weltweiten Versorgungsengpass begegnen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 12:28 ET (16:28 GMT)