LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will gemeinsam mit dem Start-up VSK Software und der Stadt Bochum eine digitale Bauantragsprüfung entwickeln und damit die Baugenehmigungen beschleunigen. Die digitale Bauantragsprüfung soll modellbasiert erfolgen und dabei die jeweilige Landesbauordnung berücksichtigen. Das Verfahren soll sowohl die antragsstellende Seite als auch das zuständige Bauamt entlasten und den Genehmigungsprozess effizienter machen, bei gleichzeitig hoher Prüfqualität. Ziel sei, die Prüf-Software bereits 2023 den Städten, Bauunternehmen und Developern zur Verfügung zu stellen. Vonovia hat sich in diesem Zusammenhang seit Mai mit 15 Prozent am Start-up VSK Software beteiligt.

RYANAIR

Spanische Gewerkschaften haben Ryanair-Mitarbeiter zum Beginn der Sommerferien zum Streik aufgerufen. Die spanischen Beschäftigten der irischen Billigairline sollten vom 24. Juni bis 2. Juli die Arbeit niederlegen, teilten die Gewerkschaften USO und SITCPLA in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mit. Die Gewerkschaften fordern "menschenwürdige Arbeitsbedingungen für das gesamte Personal" der Fluggesellschaft.

===

June 13, 2022 12:27 ET (16:27 GMT)