LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Logistikkonzern DB Schenker baut sein US-Geschäft aus und kauft für rund 435 Millionen US-Dollar den Transportanbieter USA Truck. Wie die Deutsche-Bahn-Tochter am Freitagnachmittag mitteilte, ist eine Vereinbarung zur Übernahme aller im Umlauf befindlichen Aktien von USA Truck für 31,72 Dollar je Aktie getroffen worden.

Verdi: Rund 8000 Teilnehmer bei Warnstreiks in Deutschlands Seehäfen

Bei den Warnstreiks in Deutschlands Seehäfen haben sich von Donnerstag- bis Freitagfrüh nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 8.000 Beschäftigte beteiligt. Das sei "ein ganz starkes Signal an die Arbeitgeber, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen", erklärte am Freitag Verdi-Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth. Beschäftigte in den Häfen Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake, Wilhelmshaven und Hamburg legten zeitweise die Arbeit nieder.

Singulus verschiebt Bilanz-Vorlage 2020 weiter und zittert um Kredit

Der Maschinenbauer Singulus Technologies kann seinen Zeitplan zur Vorlage des Jahresabschlusses 2020 nicht einhalten und will diesen statt am 30. Juni nun erst am 23. Juli 2022 veröffentlichen. Als Konsequenz muss die Gesellschaft nun fürchten, dass Fremdkapitalgeber ihre Möglichkeit der Kreditsonderkündigung wahrnehmen. Erst Ende Mai hatte Singulus mit einer "internationalen Großbank" einen Darlehensvertrag über eine Betriebsmittellinie von 10 Millionen Euro abgeschlossen.

Merck erhält in EU erweiterte Keytruda-Zulassung

Die Europäische Kommission hat dem Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda des US-Pharmakonzerns Merck & Co eine erweiterte Zulassung erteilt. Wie der Arzneimittelhersteller mitteilte, ist Keytruda nun als Monotherapie für die Behandlung von Patienten ab 12 Jahren mit Melanomen im Stadium IIB oder IIC, die sich einer vollständigen Resektion unterzogen haben, zugelassen.

CHMP empiehlt erweiterte Zulassung von J&J- Leukämiemittel Imbruvica

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt eine erweiterte Zulassung des Blockbuster-Blutkrebsmedikaments Imbruvica der Johnson & Johnson-Sparte Janssen für bestimmte Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie.

June 24, 2022