LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Renault und Vitesco kooperieren im Bereich Elektro- und Hybridantriebe

Renault und Vitesco Technologies kooperieren bei der Entwicklung von Leistungselektronik für Elektro- und Hybridantriebe. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden man die Kräfte bündeln, um gemeinsam ein auf dem Markt einzigartiges Leistungselektronikkonzept zu entwickeln, teilte Vitesco mit.

Lego beendet endgültig alle Geschäfte in Russland

Der Spielzeughersteller Lego beendet wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seine Geschäfte in Russland "auf unbestimmte Zeit". Das bedeute die Kündigung der Partnerschaft mit der Inventive Retail Group, die 81 Geschäfte in Russland betreibt, und die Kündigung der Beschäftigten in Moskau, teilte Lego am Dienstag mit. Seine Lieferungen nach Russland hatte das Unternehmen schon im März kurz nach Beginn des Krieges eingestellt.

Pepsico erhöht Wachstumsprognose

Der US-Getränke- und Snackkonzern Pepsico hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, dank der ungebrochenen Verbrauchernachfrage nach Doritos-Chips und Gatorade in seinem zweiten Quartal. Ungeachtet der höheren Preise konnte der Konzern die Einnahmen in der nordamerikanischen Snacksparte prozentual zweistellig erhöhen. Der Aktienkurs von Pepsi klettert im vorbörslichen Handel knapp 1 Prozent.

