LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Am Montag hat der russische Gaskonzern Gazprom gegenüber mehreren europäischen Großkunden die Lieferausfälle nach Europa mit höherer Gewalt (Force Majeure) erklärt. Das bestätigte der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper dem Handelsblatt. "Das Unternehmen hat für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen rückwirkend Force Majeure geltend gemacht", sagte ein Uniper-Sprecher. Diese Forderung halte man allerdings für nicht gerechtfertigt. Uniper habe den Force-Majeure-Anspruch deswegen formell zurückgewiesen.

hat im zweiten Quartal wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und steigender Kosten trotz höherer Erträge weniger verdient. Der Gewinn blieb leicht unter den Erwartungen der Analysten zurück.

Die US-Fluggesellschaft Delta hat bei Boeing 100 Flugzeuge des Typs 737-10 bestellt, des größten Modells aus der 737 Max-Familie des Herstellers. Die Delta Air Lines Inc teilte mit, sie habe zudem die Option, weitere 30 Flugzeuge zu bestellen. Delta habe außerdem einen Vertrag mit Boeing Global Services über die komplette Umgestaltung der Innenausstattung von 29 Boeing 737-900ER-Maschinen in ihrer aktuellen Flotte geschlossen, teilte die Boeing Co weiter mit.

hat im zweiten Quartal wegen rückläufiger Einnahmen und einer Rückstellung für ausfallgefährdete Kredite deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis fiel aber besser aus als von Analysten erwartet.

