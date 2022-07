LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der deutsch-dänische Hersteller liefert 1,5 Millionen Impfdosen gegen die Affenpocken an ein "nicht näher genanntes europäisches Land". Die von dem Land bestellten Lieferungen starten noch in diesem Jahr, wie das Unternehmen mitteilte. Der Großteil wird demnach 2023 geliefert. Bavarian Nordic ist das einzige Unternehmen, das einen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus herstellt.

GASFÖRDERUNG ALGERIEN

Algerien will mithilfe internationaler Energiekonzerne seine Öl - und Gasförderung in der Sahara ausbauen. Eine auf 25 Jahre angelegte Vereinbarung zur gemeinsamen Ausbeutung der Vorkommen unterzeichneten in Algier die Konzerne Eni aus Italien, Occidental aus den USA, Total aus Frankreich und Sonatrach aus Algerien. Die algerische Regierung kündigte parallel dazu an, die Gasexporte über das Mittelmeer nach Italien bereits in den kommenden Tagen deutlich zu erhöhen; Italien will damit ausgefallene Importe aus Russland ersetzen.

AMAZON / FACEBOOK

Der Online-Händler Amazon hat eine Klage gegen die Administratoren von angeblich mehr als 10.000 Facebook-Gruppen eingereicht, in denen gefälschte Bewertungen von Amazon-Produkten koordiniert werden sollen. Die Verantwortlichen der Facebook-Gruppen würden um Bewertungen für Produkte, die von Kamerastativen bis zu Autoradios reichen, im Austausch gegen kostenlose Produkte oder Geld bitten, so Amazon in einer Erklärung.

BOEING

hat fünf weitere 787 Dreamliner an das Flugzeugleasingunternehmen AerCap Holdings verkauft, seinen größten Käufer für den Großraumjet. Der Auftrag gibt dem 787-Dreamliner-Programm von Boeing Auftrieb. Der Chef von Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, sagte Anfang der Woche, das Unternehmen stehe "kurz davor", die Auslieferungen wieder aufzunehmen. Peter Anderson, Chief Commercial Officer von AerCap, sagte, dass Jets wie der Dreamliner, die im internationalen Langstreckenverkehr eingesetzt werden, immer stärker nachgefragt werden, da sich der Flugverkehr von den Folgen der Pandemie erholt.

BOUYGUES

Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Equans durch Bouygues unter Auflagen genehmigt. Die Brüsseler Behörde erklärte, Bouygues habe angeboten, Colas Rail Belgium vollständig zu veräußern, um Bedenken auszuräumen, dass die Übernahme den Wettbewerb beeinträchtigt. Da beide Unternehmen führende Anbieter von elektrotechnischen Dienstleistungen für Eisenbahnfahrleitungen in Belgien sind, hätte das fusionierte Unternehmen nach Ansicht der EU-Behörde sehr große Marktanteile und nur wenige Konkurrenten bei Ausschreibungen.

LOCKHEED MARTIN

hat im zweiten Quartal unter Lieferengpässen und einer milliardenschweren Sonderbelastung gelitten. Gewinn und Umsatz gingen stärker zurück als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr senkte das Unternehmen. So rechnet Lockheed im laufenden Jahr nun mit einem Ergebnis je Aktie von 21,55 Dollar und einem Umsatz von 65,25 Milliarden Dollar. Zuvor hatte der Konzern einen Gewinn je Anteil von 26,70 Dollar und einen Umsatz von 66 Milliarden prognostiziert.

