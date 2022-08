LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung von Stellantis auf BBB von BBB- angehoben. Der Ausblick ist stabil. Wie Fitch mitteilt, spiegelt die Heraufstufung die Erwartung wider, dass Stellantis sein starkes Finanzprofil beibehalten wird, unterstützt durch seine robuste Profitabilität trotz der Pandemie und des zunehmenden Inflationsdrucks. Fitch prognostiziert, dass Stellantis über den vierjährigen Prognosezeitraum bis 2025 eine Free-Cashflow-Marge (FCF) von rund 1,5 Prozent erwirtschaften wird, obwohl die Produktionsvolumen aufgrund der anhaltenden Engpässe in der Lieferkette in den nächsten 12 bis 18 Monaten begrenzt sein dürften.

Amgen lauft ChemoCentryx for 3,7 Milliarden US-Dollar

Der US-Biotechnologiekonzern Amgen kauft die Biotechfirma Chemocentryx Inc für 3,7 Milliarden US-Dollar in bar. Chemocentryx besitzt ein Medikament, das kürzlich zur Behandlung einer seltenen Erkrankung des Immunsystems zugelassen wurde. Amgen Inc kündigte an, 52 Dollar pro Aktie für Chemocentryx zu zahlen, mehr als das Doppelte des Schlusskurses der Aktie am Mittwoch. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet.

Atlas Air wird von Apollo-Konsortium gekauft

Das Luftfrachtunternehmen Atlas Air Worldwide Holdings wird von einem Investorenkonsortium unter der Führung von Apollo Global übernommen. Die Transaktion hatte sich bereits abgezeichnet und kommt nun auf einen Unternehmenswert von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar, wie die Unternehmen mitteilten. Die Investorengruppe wird 102,50 US-Dollar in bar für jede ausstehende Aktie von Atlas Air zahlen, was einem Aufschlag von 57 Prozent entspricht im Vergleich zum Tag, an dem die mögliche Übernahme durchgesickert war.

Conocophillips übertrifft Erwartungen und schüttet mehr aus

Der US-Ölkonzern Conocophillips hat seinen Gewinn im zweiten Quartal auf insgesamt 5,1 Milliarden US-Dollar oder 3,96 Dollar pro Aktie gegenüber 2,1 Milliarden bzw 1,55 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal mehr als verdoppelt. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten lag der bereinigte Gewinn im jüngsten Quartal bei 3,91 Dollar je Aktie. Damit übertraf das Unternehmen die Gewinnprognosen der Analysten. Conocophillips teilte mit, dass es seine für 2022 geplante Ausschüttungen um 5 Milliarden auf insgesamt 15 Milliarden Dollar aufstocken wird.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)