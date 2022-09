LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat einen neuen Finanzchef gefunden. Der Aufsichtsrat berief Hans-Peter Kneip mit Wirkung zum 1. Oktober zum ordentlichen Vorstandsmitglied. Der 43-Jährige, der von der Deutschen Teilkauf GmbH kommt, wird die Aufgabe des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen und zunächst als Alleinvorstand wirken. Die Suche nach einem neuen Chief Executive Officer (CEO) setzt die Deutsche Euroshop AG fort.

ACS

hat dem italienischen Infrastruktur-Investor Atlantia dessen komplettes Hochtief-Aktienpaket abgekauft. Der spanische Mehrheitseigner zahlte 577,8 Millionen Euro für weitere 14,46 Prozent am größten deutschen Baukonzern. Actividades de Construccion y Servicios stockte seine Hochtief-Beteiligung auf diesem Wege auf 68 Prozent auf. ACS erwarb die Hochtief-Aktien zum Stückpreis von 51,43 Euro.

ADOBE

hat im dritten Quartal mehr verdient als Analysten erwartet haben, der Umsatzausblick auf das laufende Quartal fällt aber schwach aus. Der US-Softwarekonzern peilt zwar deutliches Erlöswachstum an, wegen Wechselkursbelastungen fällt dieses aber niedriger aus als an der Börse bisher erwartet wurde. Konkret prognostiziert Adobe für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 4,52 Milliarden nach 4,11 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

ADOBE

kauft mit Milliardenaufwand zu. Wie der US-Konzern mitteilte, hat er sich mit Figma, einem Anbieter einer kollaborativen Design-Plattform, auf eine Übernahme im Volumen von rund 20 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien geeinigt. Die Hälfte der Übernahme wird mit Bargeld gestemmt, die andere mit Adobe-Aktien. Ein Abschluss ist für 2023 vorgesehen.

MICROSOFTS

75 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard wird von der britische Competition and Markets Authority (CMA) in die sogenannte "Phase 2" verwiesen. Damit geht die Kartelluntersuchung in die nächste Runde. Microsoft hatte die Wettbewerbsbehörde zuvor darüber informiert, keine Maßnahmen ergreifen zu wollen, um Bedenken der Regulierer hinsichtlich einer Einschränkung des Wettbewerbs zu zerstreuen.

PFIZER

will noch im laufenden Jahr die Zulassung seines pentavalenten Meningokokken-Impfstoffkandidaten bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen, nachdem eine entscheidende Phase-3-Studie ihre Hauptziele erreicht hat. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, hat die Studie bei gesunden Personen im Alter von 10 bis 25 Jahren alle primären und sekundären Endpunkte erreicht.

TESLA

ist wegen Angaben zu seiner Fahrerassistenz-Technologie in den Elektroautos verklagt worden. In einer beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Klage heißt es, dass der US-Konzern falsche Versprechungen zu der Technologie gemacht habe. Die Fähigkeiten seiner Autopilot- und Full-Self-Driving-Funktionen seien "täuschend und irreführend" übertrieben dargestellt. Die Klage soll den Status einer Sammelklage erhalten.

AIG

hat trotz einer Bewertung am unteren Ende der Spanne den bisher größten Börsengang des Jahres auf den Weg gebracht. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat es den Ausgabepreis für das IPO der Lebensversicherungstochter Corebridge Financial auf 21 US-Dollar festgelegt. Die American International Group (AIG) nimmt mit 80 Millionen verkauften Aktien 1,68 Milliarden US-Dollar ein.

