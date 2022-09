LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Uniper-Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach hat in einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass es für Fortum hinsichtlich der schwedischen Vermögenswerte des Konzerns "kein Vorkaufsrecht gibt, sondern ein "Right of First Offer". Wenn Uniper sich dazu entscheiden sollte, seine schwedischen Wasser - und Kernkraftwerke zu veräußern, dann habe Fortum das Recht, ein erstes Angebot zu machen. Dies sei für Uniper von "erheblicher Bedeutung", da damit sichergestellt werde, dass das Unternehmen einen Marktpreis für die Vermögenswerte erzielen würde.

WIRECARD

Einem Prozess im Wirecard-Verfahren steht nichts mehr im Wege. Wie das Oberlandesgericht München mitteilte, hat das Landgericht München I die Anklage gegen den ehemaligen Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere Angeklagte unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen.

ALSTOM

wird Saudi Arabien in Zukunft möglicherweise mit wasserstoffbetriebenen Zügen beliefern. Der französische Bahntechnikhersteller unterzeichnete jetzt mit der Saudi Railway Company (SAR) eine entsprechende Absichtserklärung. Beide Seiten wollen demnach Optionen für eine nachhaltige Mobilität und entsprechender Bahn-Infrastruktur in dem Königreich untersuchen.

WALMART

will für das Weihnachtsgeschäft deutlich weniger Personal als im Vorjahr einstellen. Der US-Einzelhandelskonzern plant, rund 40.000 meist saisonale Mitarbeiter einzustellen, um die Kunden während der geschäftigen Weihnachtseinkaufszeit zu bedienen. Bevor die Stellen besetzt werden, sollen die derzeitigen Mitarbeiter das Angebot bekommen, zusätzliche Stunden zu arbeiten. Im Vorjahr, als viele große Einzelhändler sich darum bemühten, Stellen zu besetzen, um die boomende Nachfrage zu befriedigen, hatte Walmart rund 150.000 Festangestellte zu gesucht, die über die Feiertage und darüber hinaus für den Konzern arbeiten sollten.

