LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

macht einen weiteren Schritt in Richtung der bis 2050 angestrebten Klimaneutralität. Wie der Konzern mitteilte, wurde das Ziel, die CO2-Emissionsintensität - also die Emissionen bezogen auf seine operativen Aktivitäten - bis 2035 um weitere 35 Prozent zu reduzieren, von der Science Based Targets Initiative validiert. Die 2014 gegründete SBTi versieht Klimapläne von Unternehmen mit ihrem Gütesiegel, wenn diese nach ihrer Einschätzung einen fairen Beitrag zur globalem Emissionssenkung leisten.

AMERICAN AIRLINES/JETBLUE AIRWAYS

müssen ihre Allianz gegen Kartellvorwürfe verteidigen. Die beiden Fluggesellschaften müssen sich ab dieser Woche vor Gericht verantworten. Das US-Justizministerium hatte gemeinsam mit sechs Bundesstaaten und dem District of Columbia geklagt, um die seit 2020 bestehende Vereinbarung zu Fall zu bringen. Die Kläger sehen eine Einschränkung des Wettbewerbs in New York und Boston und damit eine Schädigung der Verbraucher.

September 26, 2022 12:45 ET (16:45 GMT)