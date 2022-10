LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Compleo Charging Solutions AG baut ihr Produktionsnetzwerk um. Wie der Ladetechnikspezialist mitteilte, wird die Fertigung am Standort in Dortmund konzentriert, um durch eine bessere Skalierung eine höhere Effizienz zu erreichen. Die Standorte Paderborn und Schlangen werden bis Ende 2022 geschlossen. Betroffen sind rund 85 Mitarbeiter.

MVV

Der Mannheimer Stromversorger MVV Energie hat seinen Chef wieder. Wie der Konzern mitteilte, nimmt Georg Müller nach einem mehrmonatigen, gesundheitlich bedingten Ruhen seiner Tätigkeit sowie einer klinischen Behandlung seine Aufgaben als Vorstandsvorsitzender am 1. Oktober wieder auf.

NAGARRO

Der Vize-Aufsichtsratschef der Nagarro SE, Detlef Dinsel, legt "aus wichtigen persönlichen Gründen" sein Aufsichtsratsmandat zum 30. September 2022 nieder. Der Vorstand will kurzfristig einen Antrag beim zuständigen Amtsgericht München auf Nachbesetzung des vakanten Aufsichtsratssitzes stellen, wie das Unternehmen mitteilte. Dindel hatte Nagarro von einem kleinen Team von rund 1.000 Mitarbeitenden im Jahr 2011 zu einem börsennotierten Unternehmen mit heute fast 17.000 Kollegen begleitet.

ASTON MARTIN

Der chinesische Automobilproduzent Zhejiang Geely Holding hat einen Anteil von fast 8 Prozent an der britischen Sportwagenmarke Aston Martin Lagonda erworben und damit sein Portfolio an europäischen Automobilherstellern erweitert.

SOCIETE GENERALE

hat die Nachfolge für den langjährigen Vorstandschef Frederic Oudea geregelt. Wie die Bank mitteilte, hat sich der Verwaltungsrat einstimmig für Slawomir Krupa ausgesprochen. Er soll nach der Wahl durch die Aktionäre am 23. Mai 2023 offiziell zum CEO ernannt werden. Krupa ist der derzeitige Leiter des Bereichs Global Banking and Investor Solutions der französischen Bank.

ALTRIA

will ihre Wettbewerbsverbots-Vereinbarung mit dem E-Zigarettenhersteller Juul Labs aufheben. Dieser Schritt würde dem größten Anteilseigner von Juul die Flexibilität geben, eine andere E-Zigarettenmarke zu erwerben oder seine eigenen neuen Dampf-Produkte zu entwickeln.

APPLE

Ein leitender Apple-Angestellter verlässt das Unternehmen, nachdem ein Tiktok-Video, in dem er damit prahlte, beruflich "großbrüstige Frauen" zu befummeln, viral ging. Tony Blevins, Apples Vizepräsident der Beschaffungsabteilung, erschien in einem Video vom 5. September als Teil einer Serie, in der Besitzer teurer Autos ihre Berufe beschreiben.

EXXON MOBIL

wehrt sich gegen die von der US-Regierung unter Präsident Joe Biden im August geforderte Verringerung der US-Kraftstoffexporte. Eine Einschränkung der Lieferungen würde die weltweite Versorgung weiter verknappen und die Preise zu Hause in die Höhe treiben, hieß es vom US-Ölkonzern.

MICROSOFT

Die Kartellbehörde der Europäischen Union hat eine formelle Untersuchung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft eingeleitet. Die Brüsseler Behörde schließt sich damit anderen wichtigen Regulierungsbehörden an, die das 75 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft unter die Lupe nehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)